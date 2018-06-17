Gaziantep'te özel hastanede yangın: 2 hasta hayatını kaybetti

GAZİANTEP(AA) - Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki özel bir hastanesinin bodrum katındaki enerji depolama odasında, aşırı ısınmadan dolayı sabaha karşı yangın çıktı.

Binada oluşan yoğun duman nedeniyle genel yoğun bakımdaki 25 ve farklı servislerde tedavi gören 10 hasta ile yenidoğan ünitesindeki 45 bebek ve dumandan etkilenen 5 hastane personeli AFAD ve itfaiye ekiplerince tahliye edildi. Bu sırada yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Mehmet Örün (55) yaşamını yitirdi. Mehmet Turgut (63) ise sevk edildiği hastane kurtarılamadı.

Tahliye edilen hastalar ile personel, 112 Acil Servis ekiplerince başka hastanelere nakledildi.

Adli ve idari soruşturma başlatıldı

Yaşamını yitirenlerden Örün'ün kanser hastası olduğu, Turgut'un ise kalp yetmezliği bulunduğu öğrenildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada da Özel NCR Hastanesinde çıkan yangınla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Belediye Başkanı Şahin hastaneye gitti

Öte yandan, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de hastaneye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Şahin, AA muhabirine, yangının ardından İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekiplerin kısa sürede olay yerine ulaştığını söyledi.

Ardından hastaların hızlı bir şekilde tahliye edildiğini belirten Şahin, "Hamdolsun, özellikle yoğun bakım ünitesindeki bebeklerimizin hepsi çevredeki hastanelere gönderildi. Çok şükür her şey kontrol altında. Olayı ben de takip ediyorum." dedi.