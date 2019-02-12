Gaziantep'te doğal gaz patlaması: 5 yaralı

GAZİANTEP

Alınan bilgiye göre, Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde Şeyhmus Karakuş'un kullandığı 27 H 0407 plakalı özel halk otobüsü, İstiklal Mahallesi Şehit Adnan Şahin Caddesi'nde seyir halindeyken, üzerinden geçtiği bir rögar kapağı patladı.

Patlamanın etkisiyle savrulan ve ön tarafı havaya kalkan otobüsteki 2 yolcu yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansıyla Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Şahinbey Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, patlamanın etkisiyle çevredeki bazı ev ve iş yerlerinin de camları kırıldı.

İkinci patlama

Bu sırada yakınlardaki 76006 Nolu Sokak'taki 3 katlı bir binada da patlama meydana geldi.

Doğal gaz kaçağı sonucu meydana geldiği belirtilen patlamada 3 kişi yaralandı. Binanın giriş ve birinci katında büyük çaplı hasar oluştu.

GAZDAŞ ekipleri, patlamanın nedenini bulmak için bölgede araştırma yaparken, polis ve itfaiye ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Bu arada polis ekipleri, bölgeden vatandaşları uzaklaştırarak, "Doğal gaz sızıntısı olabileceği", sokaklarda yanıcı maddeyle dolaşılmaması yönünde anons yapıyor.

Otobüs şoför Karakuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, seyir halindeyken birden yüksek sesli bir patlama meydana geldiğini, otobüsün havaya kalktığını belirterek, "Daha 2-3 patlama sesi daha duydum. Tam rögar kapağının üzerinden geçerken oldu. Otobüsteki yolculardan ikisi yaralandı, hastaneye kaldırıldı." dedi.

Görgü tanığı Mehmet Tilki ise bir anda patlama meydana geldiğini dile getirerek, "Evlerin camları sarsıldı. 4 patlama sesi duyduk. Sokaktaki kapaklar havaya kalktı, yerine oturdu. Dolmuşun ön kısmının havaya kalktığını gördüm." diye konuştu.

Olayın meydana geldiği sokakta market işleten Memik Aslan, AA muhabirine, büyük bir patlama meydana geldiğini, kırılan cam parçalarından yaralandığını söyledi.

Olay yerine gelen ambulansta tedavisinin yapıldığını ifade eden Aslan, "Camlar kafama isabet etmişti. Üç patlama sesi duydum. Biri de zaten bizim sokakta oldu. Dükkanımda hasar oluştu. Benim durumum çok şükür iyi" dedi.

Mahalle sakinlerinden Menderes Demir de sabah uyandığında evinde doğal gaz kokusu olduğunu dile getirerek, "Bizim komşu da doğal gaz şirketini aramış ama ulaşamamış. Daha sonra da patlamalar oldu." diye konuştu.

İstiklal Mahallesi Muhtarı Yaşar Mayda ise patlamanın meydana geldiği binadaki 3 dairede 5 kişinin yaşadığını, yaralananların birinci katta yaşayan 85 yaşındaki Mehmet Bilici ile eşi Fatma Bilici olduğunu kaydetti.

Valilik açıklaması

Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada, iki katlı evin zemin katında ve rögarda iki ayrı patlama olduğu anımsatıldı.

Patlamaların ilk belirlemelere göre doğal gaz kaynaklı olduğunun tespit edildiği belirtilen açıklamada, "Olayda 4’ü hafif toplam 5 kişi yaralanmıştır. Yaralılar Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Ersin Aslan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınmıştır. Belediye, AFAD, itfaiye ve doğalgaz firması yetkililerinin müdahil olduğu olayda gerekli tedbirler alınmış olup, olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, Vali Davut Gül ve İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman da olay yerinde incelemelerde bulundu.

Muhabir: Rıdvan Korkulutaş-Zuhal Kocalar