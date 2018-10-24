Gazi Gündüzalp Külliyesi yeniden düzenlenecek

ANKARA (AA) - Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu Osman Gazi'nin dedesi, Ertuğrul Gazi'nin de babası olan Gazi Gündüzalp'in kabrinin restorasyonu ve çevre düzenlemesi için hazırlanan avan projenin tanıtımı yapıldı.

Gazi Gündüzalp'in Ankara'nın Beypazarı ilçesine bağlı Hırkatepe Mahallesi'nde bulunan kabri ve çevresinin restorasyon ve düzenlemesi için Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği tarafından hazırlanan Gazi Gündüzalp Külliyesi Avan Projesi, Halkevi Toplantı Salonunda düzenlenen etkinlikle tanıtıldı.

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, toplantıda yaptığı konuşmada, ecdatlarına yakışır bir projenin ilk adımında yer almaktan memnuniyet ve onur duyduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Yapılacak olan çalışma sadece ilçemiz ve ülkemiz adına değil, tüm Türk-İslam coğrafyası adına yakışır önemli bir proje olacaktır. Biz de Beypazarı Belediyesi olarak bu çalışmanın içerisinde olmaktan mutluluk duyarız. Böylece de Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu Osman Gazi'nin dedesi Gazi Gündüzalp'in daha geniş kitlelere tanıtımını yapmış olacağız."

Toplantıya, Beypazarı Kaymakamı Kadir Ekinci, Hırkatepeliler Dernek Başkanı Gündüzalp Ünal ve Hırkatepe Mahalle Muhtarı Recep Özkan da katıldı.