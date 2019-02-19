Gazetecinin tehdit edildiği iddiası

NEVŞEHİR (AA) - Göreme Belediye Başkanı Nuri Cingil, bir gazeteciyi tehdit ettiği iddialarının doğru olmadığını savundu.

Cingil, yaptığı yazılı açıklamada, Kapadokya'da peribacalarının yakınında bulunan ve yıkım kararı alınan yapıların yıkım işlemleri nedeniyle bir gazeteciyi ölümle tehdit ettiği yönünde iddialar ortaya atıldığını belirtti.

Kamuoyunun da takip ettiği gibi beldede bazı binalarla ilgili yıkım süreci yaşandığını ifade eden Cingil, bu süreçte kendisiyle ilgili tehdit iddialarını şaşkınlıkla karşıladığını kaydetti.

Hiçbir basın mensubuna yönelik herhangi bir tehdit ve hedef göstermesinin söz konusu olmadığını vurgulayan Cingil, insan yaşamını her şeyin üzerinde tutan bir insan ve yönetici olarak hiçbir şekilde kabul edemeyeceği bu iddiaları kınadığını ifade etti.

Bir gazetecinin, bölgede peribacalarının yakınına yapılan bir inşaata ilişkin yaptığı haber nedeniyle tehdit edildiğine yönelik medyada haberler yer almıştı.