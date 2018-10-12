Gazetecilik eğitim programı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürü Yasin Tekin, basın kuruluşu temsilcileri ile bir araya geldi.

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünde düzenlenen toplantıda konuşan Tekin, İŞKUR ile Basın İlan Kurumu arasında iletişim ve medya sektöründe çalışan veya çalışabilecek iş arayanlara ve üniversite öğrencilerine yönelik olarak İŞKUR tarafından uygulanmakta olan Aktif İş gücü Hizmetleri kapsamında iş ve meslek danışmanlığı, mesleki eğitim kursları, işbaşı eğitim programları ve girişimcilik eğitim programlarının uygulanması hakkında bilgi verdi.

Bu yıl dünyada bilgi teknolojilerinde yaşanan değişim ve dönüşümün gerekliliği kapsamında, nitelikli insan kaynağını oluşturmak, yeni nesil gazeteci yetiştirmek amacıyla Basın İlan Kurumu ile Gazetecilik Eğitim Programının başlatıldığını belirterek, şunları söyledi.

"Bu kapsamda söz konusu eğitimi bitiren kişiler, sektörde faaliyet gösteren işletmelerde stajyer muhabir, foto muhabiri, gazete muhabiri, muhabir, radyo ve televizyon muhabiri, televizyon muhabiri, yazılı basın muhabiri mesleklerinde 9 ay süreyle işbaşı eğitimi programlarından yararlanabilecek.

Kurumumuzca, Basın İlan Kurumu ile yapılan protokolün amacına istinaden Kırıkkale'de ilgili sektördeki istihdamın desteklenmesi için işverenlerle düzenlenecek işbaşı eğitim programlarında katılımcılara günlük 61,50 lira cep harçlığı ve genel sağlık sigortası primleri İŞKUR tarafından karşılanacak."