Gazetecilerle seçim güvenliği toplantısı yapıldı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, kentte görev yapan basın mensuplarıyla seçim güvenliği toplantısı gerçekleştirdi.

Valilik toplantı salonunda Vali Aktaş başkanlığında gerçekleşen toplantıya Vali Yardımcısı Nevzat Sinan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kurmay Albay Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Sekreteri Bayram Ekici, Kapadokya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Osman Koca ile gazeteciler katıldı.

Toplantıda gazeteciler, YSK'nın seçim takvimi ve seçimde alınacak güvenlik konularında bilgilendirildi.

Vali Aktaş, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimlerinde Nevşehir'de 850 polis, 530 jandarma olmak üzere toplamda bin 380 kolluk kuvvetinin görev yapacağını söyledi.

Aktaş, 70 vatandaşın seyyar sandık talebinde bulunduğunu belirterek, 8 seyyar sandıkla hizmet verileceğini kaydetti.