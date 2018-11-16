Gazetecilerin sorunları Vali Akın'a iletildi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Kırşehir Gazeteciler Radyocular ve Televizyoncular Cemiyetini (KIRGARAT) şube merkezinde ziyaret etti.

KIRGARAT Cemiyeti Başkanı Sait Yanık ve yönetim kurulu üyeleriyle görüşen Vali Akın'a, medya çalışanlarının yaşadıkları zorluklar ve sorunları içeren bir dosya verildi.

Ziyarette konuşan Vali Akın, gazete kağıdında ki fiyat artışı, resmi ilanlardaki fiyat düşüşü, internet medyacılığı nedeniyle yazılı basının sorunlar yaşadığını belirtti.

Basının fedakarlıklarla çalışmalarına devam ettiklerini ifade eden Akın, "Toplumun sorunlarını üst mercilere iletilmesinde, toplumun aydınlatılmasında bir aracı rolünü ifa ediyorsunuz. Görevinizden ve bu yaptığınız hizmetten dolayı tebrik ediyorum. Basınımız toplumun sorununu iletirken hassas bir dil kullanıyor, hassasiyet gösteriyorlar.

Bunu yaptıkları haberlerde, kullandıkları dilde görüyoruz. Buda benim açımdan takdir edilmesi gereken bir durum. Bu hassasiyetin ve hoşgörünün devamını diliyorum. Mutlaka bizim yetişemediğimiz, göremediğimiz, kurumlarımızın hizmet anlamında eksiklikleri, aksaklıkları olabilir. Bunu basın mensuplarımız iletilmesi noktasında bir anlamda aracılık görevi yapıyorlar." dedi.

Gazetecilerin ve medya çalışanlarının yaşadıkları sorunları anlatan Yanık da, "Sizlerin sorunumuza yardımcı olacağınıza inanıyoruz. Ekonomik sıkıntılardan dolayı medya çalışanları zordadır. Her yıl çeşitli etkinlikler aracılığıyla basına da destek verilmesi gereklidir. Yine resmi ilanların çok düştüğü görülüyor. Bunun bir nebzede olsa düzeleceği ve artacağı beklentisi içerisindeyiz. Medya çalışanlarının çeşitli sorunları var, bu konu da ilgileneceğinizi ve destek olacağınızı ümit ediyoruz." şeklinde konuştu.