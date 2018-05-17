Gazetecilerden Belediye Başkanı Gürbüz'e ziyaret

YOZGAT (AA) - Sorgun’da üç dönemdir belediye başkanlığı görevini yürüten Ahmet Şimşek’in milletvekili aday adayı olmasının ardından Sorgun Belediye Başkanı olan Murat Gürbüz’ü ilçedeki gazeteciler ziyaret etti.

Ziyaret sonrası açıklama yapan Belediye Başkanı Gürbüz, yerel basının yerel yönetimler için çok önemli olduğunu dile getirdi.

Gürbüz, gece gündüz demeden güncel olayları takip eden ve bunu halka ulaştıran gazetecilerin, halkı bilgilendirme, eğitme, bilinçlendirme ve kamuoyu oluşturma gibi çok önemli görevler üslendiğini anlattı.

Yapacakları çalışmalar hakkında bilgi veren Gürbüz, şöyle konuştu:

"Özellikle ilçenin temizliği, başı boş sokak köpeklerinin rehabilitasyonu, su sorunu, belediyeye ait iş makinelerinin başka bir park yerine taşınması, belediye personelinin mesai saatlerine azami özeni göstermesi, başta manavlar olmak üzere bazı esnaflar tarafından yapılan ve vatandaşlarımızın sürekli şikayette bulundukları kaldırım işgalleri gibi konular, bizim önceliğimiz olacak. Bunlarla ilgili yapacağımız veya yaptığımız çalışmaları siz basın mensuplarıyla sık sık paylaşacağız."