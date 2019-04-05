Gazetecilerden Başkan Mustafa Palancıoğlu'na ziyaret

KAYSERİ (AA) - Kayseri Gazeteciler Cemiyeti (KGC) Başkanı Veli Altınkaya ve yönetim kurulu üyeleri, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Melikgazi Belediye Başkanı seçilen Mustafa Palacıoğlu'na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette Palancıoğlu'na yeni görevinde başarılar dileyen Altınkaya, Palancıoğlu'nun Talas Belediyesinde yaptığı başarılı çalışmaları Melikgazi'de de gerçekleştireceğine inandığını söyledi.

Palancıoğlu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yoğun bir seçim döneminin nihayetinde vatandaşların teveccühle Melikgazi Belediye Başkanlığına seçildiğini ve bundan sonraki süreçte de halkın yararına olan işlere imza atmak için gayret göstereceklerini ifade etti.

Melikgazi ilçesinin Türkiye'nin en büyük ilçeleri arasında yer aldığını, kendilerinin de bu kapasitenin farkında olarak farklı projeleri hayata geçireceklerini aktaran Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Kentin kültür ve sanat alanındaki seviyesini yükseltmek için önemli projelere imza atacağız. Basına yerelde destek vermenin dışında ulusal anlamda da sizleri desteklemenin mücadelesini vereceğiz. Basının toplum üzerinde çok büyük etkisinin olduğunu düşünüyorum. Gazeteleri okuyan, televizyonları izleyen insanlar o gün izlediği haberlerin verdiği psikoloji ile iş ve eğitim hayatına başlıyor. Dolayısıyla insanların moral motivasyonunu yükseltecek, insanların eğitimine katkı sunacak, daha nitelikli bir Kayseri'yi oluşturmak istiyorsak basın yayının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü kültürel seviyenin, ekonomik seviye ile birlikte eş orantılı artması lazım. Aksi takdirde çok zengin ama içi boş toplum oluşur. İnşallah kültürel, sanatsal alanda hep beraber çalışmalara yapmayı arzu ediyorum. "

Ziyaret sonunda Palancıoğlu, günün anısına gazetecilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.