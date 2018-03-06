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Gazeteciler için “Kent muhabirliği“ eğitimi

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti (NGC) tarafından Ahiler Kalkınma Ajansı’nın (AHİKA) desteğiyle düzenlenen "Kent muhabirliği" eğitimi başladı.

06 Mart 2018 Salı 15:41
Gazeteciler için “Kent muhabirliği“ eğitimi
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NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti (NGC) tarafından Ahiler Kalkınma Ajansı’nın (AHİKA) desteğiyle düzenlenen "Kent muhabirliği" eğitimi başladı.

Medya Evi'nde düzenlenen eğitime NGC Başkanı Bayram Ekici, kentte görev yapan gazeteciler ve kamu kurumlarında basından sorumlu kişiler katıldı.

Programın açılışında konuşan NGC Başkanı Ekici, gazetecilerin kendini geliştirmesi için önemli bir çalışma olduğunu belirterek, katılımcılara başarı diledi.

4 gün sürecek eğitim seminerinin ilk gününde gazeteci Ramazan Şanvar, haber yazma ve fotoğraf çekme konusunda bilgiler aktardı.

Basın mensuplarının, kamu adına çok önemli bir görev yaptığını dile getiren Şanvar, habercinin gerçeklikten uzak haberden uzak durması gerektiğini, yaptığı haberdeki bilgilerin doğruluğunu mutlaka teyit etmesi gerektiğini söyledi.

Haberde diplomasi dilinin önemine değinen Şanvar, gazetecinin muhatap olduğu yetkili makamlara karşı saygılı olması gerektiğini kaydetti.

Fotoğrafın haber için önemli bir unsur olduğunu ifade eden Şanvar, "Haberi güçlü hale getiren fotoğraf ve videodur. Ortaya sunulan görseller de haberi anlatmalıdır." dedi.

Son Güncelleme: 06.03.2018 16:18
Anahtar Kelimeler:
NevşehirNevşehir Gazeteciler Cemiyeti
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