Gazeteciler cemiyetlerinden Yargı Reformu Paketi açıklaması

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de faaliyet gösteren gazeteciler cemiyetleri, Yargı Reformu Paketi'nde yer alan resmi icra ilanlarıyla ilgili değişikliğin yerel gazetelere zarar vereceği uyarısında bulundu.

Kırşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mehmet Emin Turpçu, yaptığı yazılı açıklamada, Yargı Reformu Paketi’nin basın sektörüne olumsuz etkileri olacağını belirtti.

Pakette öngörüldüğü şekilde bir değişiklik yapılması halinde 10 bin kişiye yakın istihdamda çok ciddi kayıplar yaşanacağını ileri süren Turpçu, "Kamu verdiği ilanlar yolu ile oluşturduğu sigorta ve vergilerden mahrum kalacak, reklam eşdeğerleri yolu ile ortaya çıkan devasa katma değer yitecektir." ifadelerini kullandı.

Kırşehir Gazeteciler Radyocular ve Televizyoncular Cemiyeti (KIRGARAT-C) Başkanı Sait Yanık da, mecliste görüşülecek olan Yargı Reformu Paketi'ndeki olumsuzlukları içeren görüşlerinin yer aldığı mektupları Kırşehir milletvekilleri, diğer illerdeki Kırşehirli milletvekilleri ile TBMM Adalet Komisyonu üyelerine gönderdiklerini dile getirdi.

TBMM Adalet Komisyonu’nda görüşülmesinin ardından Meclis gündemine gelecek olan Yargı Reformu Paketi'nde basın sektörüne ilişkin önemi değişiklikler öngörüldüğünü belirterek, "Bilindiği gibi icra, iflas ve ihale ilanları başta olmak üzere Basın İlan Kurumu aracılığı ile alınan resmi ilanlar, yazılı basınımızın adeta can suyu niteliğindedir. Ancak, yeni tasarı ile resmi ilan statüsünde olan ve yerel gazetelerde yayınlanma zorunluluğu bulunan icra ilanlarının, yeni uygulamada kalkacağını üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz." ifadelerine yer verdi.



















