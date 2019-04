Gazeteciler Cemiyeti'nden Özdoğan'a ziyaret

KAYSERİ (AA) - Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya ve yönetim kurulu üyeleri, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan'ı ziyaret etti.

Cemiyet Başkanı Veli Altınkaya, hayırlı olsun ziyaretinde yaptığı konuşmada, Hacılar ilçesinin kendi kendine yetmesinin yanı sıra ülkeye katma değer yaratan, istihdama katkı veren, ihracat yapan gözde ilçelerden olduğunu belirtti.

Özdoğan'ı tebrik eden Altınkaya, şunları kaydetti:

"Allah utandırmasın. Hacılar’da yapacağı her güzel işlerde biz kendisinin yanında olacağız. Hacılar’a yapacağı her doğru işte emrinde olacağız. Geçmişteki Hacılar Belediye başkanlarımızla da hem cemiyetimizin hem basınımızın ilişkileri her zaman iyi olmuştur. Hep sıcak ilişkiler içerisinde olduk. Bilal Başkan ile de Gazeteciler Cemiyeti olarak bu sıcak ilişkilerimizi sürdüreceğimiz kanaatindeyim."

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Özdoğan ise 5 yıllık süreçte güzel işlere imza atmayı dilediklerini aktardı.

Özdoğan, "Gerek seçim sürecinde gerek bizim yardımcılık dönemimizde gerekse vekalet döneminde yerel basınımızın ilimiz adına ne kadar katkıda bulunduğunu, güzellikleri ulaştırmada, yerel yönetimlerin yaptığı iş ve işlemleri halkımıza duyurmada ne kadar önemli bir faaliyetinin olduğuna hepimiz şahit olduk. Bu değerli katkılarınızdan dolayı, bu anlamdaki güzel çalışmalarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Güzel işler yapacağız inşallah. Güzel haberleri de sizler vasıtasıyla halkımıza duyuracağız." diye konuştu.