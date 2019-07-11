Gazeteci-yazar Ali Rıdvan Bülbül toprağa verildi

KONYA (AA) - Gazeteci-yazar ve şair Ali Rıdvan Bülbül'ün cenazesi toprağa verildi.

Yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı dün vefat eden Bülbül'ün cenazesi, Sultan Selim Camisi önündeki Mevlana Meydanı'na getirildi. Burada ikindi vakti kılınan cenaze namazı sonrası Bülbül'ün cenazesi Üçler Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze törenine Bülbül'ün ailesi ve yakınlarının yanı sıra Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İl Müdürü Abdurrahman Fidancı, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ve çok sayıda kişi katıldı.

- Özgeçmiş

Konya'da 1935 yılında dünyaya gelen Bülbül, Ankara Üniversitesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksek Okulundan mezun oldu. Birçok gazete ve dergide yazarlık yapan Bülbül, aynı zamanda Anadolu Ajansı Konya Bölge Müdürlüğü ile TRT temsilciliği yaptı.

Konya Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığı da yapan Bülbül'ün gazetecilik alanında ve şiir kitapları bulunuyor.