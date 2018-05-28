Gazeteci Hüsnü Arslan'a 50 yıl onur ödülü

ESKİŞEHİR (AA) - Eski Eskişehir Gazeteciler Cemiyeti başkanlarından Hüsnü Arslan’a, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından "Meslekte 50 Yıl Onur Belgesi" verildi.

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Mezunları Vakfı (İLEV) tarafından geleneksel hale getirilen "Meslekte 50 yıl Onur Günü" etkinliği, üniversitenin Cebeci Yerleşkesindeki Fakülte Dekanlığında gerçekleştirildi.

Bu yıl 28 gazeteciye onur belgelerinin takdim edildiği törende Eskişehir Gazeteciler Cemiyeti Onur Başkanı olan Hüsnü Arslan da belgesini genç iletişimci adayının elinden aldı.

Milli İrade Gazetesi'nde köşe yazarı olan Arslan, mesleğinde 53 yılı geride bıraktı.

