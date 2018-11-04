Gazeteci cemiyet başkanları Beypazarı'nda buluştu

ANKARA (AA) - Türkiye'nin çeşitli illerinden gazeteci cemiyeti başkanları, Beypazarı'nda buluştu.
Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, gazeteci cemiyeti başkanlarını iki gün süreyle ilçede ağırladı.
Tuncer Kaplan'dan projeler hakkında bilgi alan cemiyet başkanları, 15. Şehit Emanetleri Sergisi'nin açılışına katıldı ve ilçedeki tarihi yerleri gezdi.
Hayri Özalp Konağı'nda toplantı düzenleyen gazeteciler, Beypazarı'nda olmaktan duydukları mutluluğu dile getirerek, Belediye Başkanı Kaplan'a teşekkür etti.