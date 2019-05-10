"Gayrimenkul sektörümüz güvenli bir pazar"

KONYA (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye'nin gayrimenkul sektörünün, yerli yatırımcılara olduğu kadar yabancı yatırımcılar için de güvenli bir pazar olduğunu belirterek, "Bunu da vatandaşlık edinebilmenin şartlarını biraz daha kolaylaştırarak süreci hızlandırmaya gayret gösteriyoruz ki yurt dışından ülkemize gelerek yatırım yapmak isteyen birçok yabancı ülke vatandaşı da var.” dedi.

Kurum, Konya Teknik Üniversitesi Halil Cin Konferans Salonu’nda inşaat mühendisliği bölümü öğrencileriyle gerçekleştirdiği söyleşide, kentsel dönüşüm hedeflerini anlattı.

Kentsel dönüşümde ortaya çıkan bazı problemlere karşı hem vatandaşın hem de müteahhitin hakkını korumak istediklerini aktaran Kurum, bu konuda bazı düzenlemelere gittiklerini dile getirdi.

Hak sahipleri mağdur olmasın diye bir tamamlama sigortası getirdiklerini aktaran Kurum, şöyle konuştu:

"Yani bu inşaatları yapacak kişilerin teknik ve mali yeterliliklerini arıyoruz. Ya tamamlama sigortası yapacaklar ya da inşaat yapım bedelinin yüzde 10’u kadar kendilerinden teminat alınacak. Türkiye’de 440 bin müteahhit yaşıyor. İnşaat sektöründe, Çin’den sonra dünyada ikinciyiz. Baktığınızda bu 440 bin müteahhitin tamamının teknik ve mali kapasitesi aynı değil. Ancak bugüne kadar herkes, otel, alışveriş merkezi gibi istediği projeye girip, ruhsat alabiliyordu. Biz bunun doğru olmadığını düşünüyoruz. Hatta yatırım yaparken şehirde arz talep dengesine göre, 'Bu şehirde alışveriş merkezi ihtiyacı var mı, ofis ihtiyacı var mı?' bunları da belgeleyerek plan yapılması gerektiğine, inşaatların böyle yapılması gerektiğine ilişkin düzenlemeler yapıyoruz."

Müteahhitlik yeterlilik sistemi ile firmaları, mali kapasiteleri ve iş deneyimlerini dikkate alarak 9 ayrı sınıfta değerlendirdiklerini anlatan Kurum, firmaların iş yapabilirlik ispatlıyla sınıflandırmada üst gruplara geçebileceğini bildirdi.

Kurum, buradaki temel göstergenin artan mali kapasite ve iş deneyimi olacağını belirterek, "Örneğin, hiç iş deneyimi olmayan bir yapı firması, en alt grup olan H grubunda değerlendirilecek ve bin metrekareye kadar inşaat yapabilecek, bin metrekarenin üzerindeki bir inşaatı yapamayacak. Kendisini ispatladıktan sonra üst gruplara geçebilecek. Bu şekilde müteahhitlerimizi de koruyacağız, haksız rekabetin önüne geçerek işini iyi yapan, teknik kapasitesi yüksek yapı müteahhitlerine sektörde fırsat vermiş olacağız." diye konuştu.

- "İnşaat sektörü ülkenin gururu"

İnşaat sektörünün ülkenin gururu olduğunu vurgulayan Kurum, şöyle devam etti:

"Türk müteahhitlerinin üstlendiği proje büyüklüğü 10,6 milyar dolar seviyelerine ulaştı. 30 ülkedeki 96 proje Türk firmaları tarafından yapılıyor. Müteahhitlik firmalarımızca 1972'den 2018 Haziran ayına kadar 120 ülkede üstlenilen 9 bin 375 projenin toplam bedeli 367 milyar dolara ulaşmış durumda. 440 bin müteahhitimiz Türkiye’nin her yerinde ve dünyanın birçok noktasında iş yapıyor. İnşaat ve bağlı sektörleri, Türkiye’de yaklaşık 2 milyon kişiye istihdam sağlıyor. Yani inşaat sektörümüz ahşap, demir, mermer, çelik, aydınlatma gibi 250 ayrı sektörü besliyor. Ülkemizin gayrimenkul sektörü, yerli yatırımcılara olduğu kadar yabancı yatırımcılar için de güvenli bir pazar. Bunu da vatandaşlık edinebilmenin şartlarını biraz daha kolaylaştırarak süreci hızlandırmaya gayret gösteriyoruz ki yurt dışından ülkemize gelerek yatırım yapmak isteyen birçok yabancı ülke vatandaşı da var."

Şehirlerin geleceğini planlarken genç inşaat mühendislerine ihtiyaç duyduklarına değinen Kurum, şunları kaydetti:

"Nitelikli öğrenciler, nitelikli mühendisler yetiştirmemiz gerekiyor. Nitelikli olmak sadece okulla olmuyor, okulda aldığınız eğitimi pratiğe dönüştürebilmeniz de çok önemli. Okulda iyi bir eğitim almanız şart ki bu anlamda şanslısınız. Bunu pratiğe yansıttığınızda çok daha iyi durumlara gelebilirsiniz. Yükseköğretim kurumlarımızda yaklaşık 120 adet inşaat mühendisliği eğitimi veren bölümümüz var. 2018 yılı itibarıyla 69 bini aşkın gencimiz hali hazırda bu bölümü okuyor. Okullarımızın teknik altyapı, laboratuvar imkanları ve pratik yapma araç gereçleri bakımından güçlendirilmesi, daha iyi şartlara getirilmesi eğitim kalitesi için önemli. İnşaat mühendislerimize ekip arkadaşı olacak ara elaman yetişmesi için gerekli eğitim ve öğretim sistemi de daha aktif hale getirilmeli."

İnşaat Mühendisliği öğrencilerinin istihdam alanlarının da genişletilmesi gerektiğini vurgulayan Kurum, bu konuda meslek odalarından, sivil toplum kuruluşlarından, öğretim üyeleri ve öğrencilerden çok sayıda talep aldıklarını belirtti.

Genç mühendis, şehir plancısı ve mimar adaylarının sosyal medyada kadro beklentileriyle ilgili paylaşımlarını takip ettiğini aktaran Kurum, "Bakanlık olarak bu taleplerin de titizlikle üzerinde duracağımızı bilmenizi isterim. Tabii tüm bu talepleri karşılamanın, hedefleri gerçekleştirmenin yolu, gelişen, dönüşen dünyanın hızına ayak uydurmaktan geçiyor ama daha da önemlisi, bu hız içerisinde savrulmamak, kaybolmamaktan geçiyor. Kaybolmayı engellemek için ise kadim bilginin, geleneklerimizin taşıyıcısı olmak zorundayız. Onlardan asla vazgeçmemeliyiz." ifadelerini kullandı.

Konuşmasının ardından öğrencilerin sorularını cevaplayan Kurum, geçmişte Selçuk Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun olduğunu, kendisini dinleyen gençlerle aynı yollardan geçtiğini söyledi.

Gençlere kendilerini geliştirmeleri, işsizlik endişesi taşımadan gerekirse özel sektörde gece gündüz çalışarak ülkenin geleceğini belirleyecek önemli yerlere gelmeleri tavsiyesinde bulunan Kurum, üniversiteden mezun olduktan sonra meslek hayatına atılma sürecini ve mesleki tecrübelerini aktardı.



"Meslektaşlarım" diye hitap ettiği öğrencilerden büyük projelerde staj talebi gelince Kurum, fakülte yönetimleriyle irtibata geçerek istekte bulunan, Konya'daki bütün mühendislik öğrencilerine bu imkanı sağlayacaklarını bildirdi.

Programa Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Babür Özçelik, ilçe belediye başkanları, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

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