Garda akıma kapılan genç ağır yaralandı

KONYA (AA) - Konya'da yük treniyle taşıdıkları biçerdöverleri verilen molada yağlamaya çalışırken yüksek hızlı tren hattında elektrik akımına kapılarak ağır yaralan kişi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Berat Sarıçam (18), Adana'dan yük treniyle Balıkesir'e taşıdıkları biçerdöverleri, mola verilen Konya Tren Garı'nda yağlamak istedi.
Biçerdöverin üstüne çıkan Sarıçam, yüksek hızlı tren hattındaki elektrik akımına kapıldı.
Vücudunun büyük bölümünde yanık oluşan Sarıçam, ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Berat Sarıçam'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.