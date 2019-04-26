Garanti Shop&Fly'dan yeni ayrıcalıklar

İSTANBUL (AA) - Garanti Bankası'nın yeni uçuş kartı Shop&Fly, kart sahiplerine özel ayrıcalıklar sunmaya başladı.

Garanti'den yapılan açıklamaya göre, Shop&Fly, rötarlı uçuşlarda mil hediyesiyle, siteden üye girişi yapılarak satın alınan biletlerde, uçuşta rötar olması durumunda kart sahibine mil hediye ediyor.

Kart sahipleri yurt içi ve yurt dışı tüm uçuşlarda yarım saatin üzerindeki rötarlarda her yarım saat için 500 mil olmak üzere, 3 saate kadar toplam 3 bin mil kazanabiliyor. Rötarda mil kazanım talepleri BonusFlaş uygulaması içindeki "Rötarda Mil Başvuru Takip" adımı üzerinden yapılabiliyor.

"www.shopandfly.com.tr" üzerinden sunulan bilet iptal sigortası ile müşteriler, yurt içi ve yurt dışı uçuşlarında satın aldıkları biletin kurallarına bakılmaksızın, uçuşa üç saat kalana kadar herhangi bir sebep göstermeksizin iptal edebiliyor ve ödemiş olduğu bilet tutarının yüzde 90'ını geri alabiliyor.

Kart kullanıcıları bunlara ek olarak, uçuş sorgulama özelliği sayesinde, web sitesi üzerinden uçuş saatini sistemden anlık sorgulayarak, uçağın zamanında mı yoksa rötarlı mı kalkacağını takip edebiliyor.