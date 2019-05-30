Garanti Partners Meetup serisi devam ediyor

İSTANBUL (AA) - Garanti Bankası’nın girişim hızlandırma platformu Garanti Partners, girişimcilik eko sistemine olan katkısını gerçekleştirdiği Garanti Partners Meetup etkinlikleri ile pekiştirmeye devam ediyor.



Garanti açıklamasına göre, uzun yıllardır yürüttüğü ve stratejik olarak önceliklendirdiği girişimcilik çalışmaları ile girişimcileri destekleyen bankanın girişim hızlandırma platformu Garanti Partners, girişimcilik eko sistemine olan katkısını gerçekleştirdiği Garanti Partners Meetup etkinlikleri ile perçinliyor.



Girişimcilerle farklı konu başlıkları altında buluşan bu master class etkinliklerinin, girişimcilerin bakış açısını geliştirmesi ve güncel gelişmeler konusunda bilgi sahibi olması hedefleniyor.

Garanti Partners Meetup serisi, bu kapsamda 27 Mayıs’ta "Blockchain Uygulamaları: Startup’ların yeni Eldorado’su" oturumu ile Garanti Partners Girişim Üssü’nde katılımcılarını ağırladı.

Açıklamaya göre, bu ayki buluşmanın konuğu ise IE Business School’da Blockchain teknolojileri üzerine ders veren, aynı zamanda teknoloji girişimlerinin büyümesine yardımcı olan B-SCALED adlı danışmanlık şirketinin kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) olan Alexandre Bussutil oldu.



Bussutil, startup’lar için mevcut olan farklı fon oluşturma biçimlerini sunarken blockchain teknolojilerinin sadece yeni sermaye kaynaklarına erişmek için değil, girişimciler için yeni bir inovasyon dalgasını körüklemede nasıl kullanılabileceğini konusunu ele aldı.

Blockchain uygulamalarının Satoshi Nakamoto’nun 2009 yılında başlatmasından bu yana, kriptografi araştırmacılarının ve kodlayıcılarının niş dünyasından hızla ilgi odağı haline gelen kripto para değerlemelerine nasıl evrildiğine de değinen Bussutil, startup’lar için yeni bir fon toplama biçimi olan ilk dijital para arzına olan beklenmedik bu akının, geleneksel fonlama ekosistemini girişim sermayeleri modeline meydan okuyarak yeniden değiştirdiğini anlattı.

Alexandre Bussutil ayrıca ilkelerini ve başarı hikayelerini oturuma katılanlarla paylaştı.

