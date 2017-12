Garanti, internet bankacılığında Avrupa ikincisi seçildi

İSTANBUL (AA) - Garanti Bankası, araştırma ve danışmanlık şirketi Forrester Research tarafından internet bankacılığı alanında "Avrupa'nın en iyi 2. bankası" seçildi.

Garanti Bankası açıklamasına göre, Forrester Research'ın Avrupa'nın önde gelen 13 büyük bankasını değerlendirdiği "2017 Avrupa Online Bankacılık İşlevsellik Raporu"nda, 100 üzerinden 87 puanla ikinci oldu.

Araştırmada ilk sırada ise Garanti Bankası'nın bünyesinde bulunduğu Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA) 90 puanla yer aldı.

Alt kategoriler bazında da incelemelerin yapıldığı araştırmada, internet şubesinde ana bankacılık işlemlerinin hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirilmesi işlevinin değerlendirildiği "Hesap Yönetimi" kategorisinde Garanti Bankası 85 puanla Avrupa'da birinciliğini elde etti.

Banka aynı zamanda, müşteri ihtiyaçlarına yönelik ürün ve hizmetlerin değerlendirildiği "Satış ve Pazarlama" kategorisinde de tam puan alarak Avrupa liderlerinden biri oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Didem Dinçer Başer, 20 yıla uzanan dijitalleşme süreçlerinde, her zaman sektöre yön veren, öncülük eden ve fark yaratan bir kurum olduklarını belirterek, "Hedefimiz, müşterilerimizle etkileşim içinde olduğumuz her kanalda, onların hayatını kolaylaştırmak, her türlü bankacılık ihtiyaçlarını güvenli, kolay ve hızlı şekilde karşılamak." ifadelerini kullandı.

Araştırmada BBVA ile en yüksek skorları elde etmekten gurur duyduklarını dile getiren Başer, temel stratejileri doğrultusunda müşterilerine hep daha iyisini sunarak, yarattıkları değeri artırmayı sürdüreceklerini vurguladı.

BBVA'nın müşteri çözümlerinden sorumlu başkanı Derek White ise "Garanti Bankası, müşterilerinin hayatına sürekli yenilikler getiren ve aynı zamanda bu hizmetlerini müşterilerine en iyi şekilde sunmaya odaklanan bir banka. Forrester'ın bu değerlendirmesi de bu yaklaşımın önemli bir örneği. BBVA Grup olarak, dünyanın her yerinde, en iyi dijital bankacılık hizmet ve platformlarını geliştirmeye odaklanıyoruz. Garanti, yetkin iş gücü ve uzmanlığıyla, bu önceliğimizin gerçekleşmesinde önemli bir rol oynuyor." değerlendirmesinde bulundu.