Garanti bu yıl da

İSTANBUL (AA) - Garanti Bankası, her yıl mart ayında gerçekleştirilen "Dünya Saati" kampanyasının bir kez daha ana destekçisi oluyor.

Garanti Bankası açıklamasına göre, Garanti Bankası, Doğal Hayatı Koruma Vakfı'nın (WWF) 11 yıldır düzenlediği ve dünyanın en büyük çevre hareketlerinden biri sayılan kampanya kapsamında, 24 Mart Cumartesi gecesi 20.30-21.30 saatleri arasında Genel Müdürlük binası, Bursa hizmet binası, Ankara Kızılay hizmet binası ve İstanbul Suadiye hizmet binasının ışıklarını söndürüyor.

Bu yıl, dünyadaki çevre sorunlarına dikkat çekmek, biyolojik çeşitliliği korumak ve insanın doğayla uyum içinde yaşadığı bir geleceğin kurulmasına katkıda bulunmak amacıyla gerçekleştirilen Dünya Saati, “Dünyaya Bağlan” sloganıyla yapılıyor.