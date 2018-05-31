İSTANBUL (AA) - Garanti Bankası, Birleşmiş Milletler (BM) çatısı altında 25 banka ile sürdürülebilir bir gelecek için tüm dünyadaki bankacılık ve finans sektörüne liderlik edecek yol haritasını çizmek üzere toplanan karar alıcılar arasında yer aldı.

Garanti Bankası açıklamasına göre, 19 ülkeden 26 önde gelen banka, sürdürülebilir kalkınma ve daha iyi bir gelecek için küresel bankacılık sektörünün rol ve sorumluluklarını belirleyecek küresel prensipleri hazırlayacak.

BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve Paris İklim Anlaşması ile uyumlu olacak küresel çalışmanın karar alıcıları arasında, Türkiye'den katılan tek banka, ulusal ve uluslararası düzeyde pek çok sürdürülebilirlik çalışmasına imza atan Garanti Bankası oldu.

BM Çevre Programı Finans Girişimi'ne (UNEP FI) üye bankalardan oluşan çekirdek ekibin hazırladığı bu prensipler sayesinde, küresel finansın üçte birini oluşturan bankacılık sisteminin BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve Paris İklim Anlaşması'nın hedeflerine önemli katkı sağlaması hedefleniyor.

Küresel bankacılık prensiplerinin çerçeve hedefleri arasında, öncelikli olarak banka çalışmalarının ulusal ve bölgesel çerçevede toplumun sürdürülebilirlik hedefleriyle uyumlu hale getirilmesi geliyor. Belirlenecek prensiplerin, sürdürülebilir bir gelecek için bankaları öncü rol üstlenmeye davet etmesi bekleniyor.

Prensiplerin temelini oluşturan en önemli maddelerden biri arasında, bu hedeflere ne kadar uyulduğunun raporlanması ile bankaların bıraktığı etki konusunda hesap verilebilirlik ve şeffaflık kriterlerine uyum da bulunuyor. İddialı hedeflerin belirleneceği prensiplerin, hesap verilebilirlik ilkesiyle hazırlanması planlanıyor.





- Prensipler kasımda açıklanacak





Garanti Bankası'nın da katılımıyla nisanda ilk kapsamlı toplantıyı gerçekleştiren bankalar, prensiplerin hazırlık sürecinde sivil toplum kuruluşları, bankacılık dernekleri, düzenleyici kurumlar ve BM organları gibi ilgili paydaşların geniş katılımını sağlayacak.

Taslak prensipler, UNEP FI'nın 26 Kasım'da Paris'te gerçekleştireceği küresel yuvarlak masa toplantısında tüm dünyaya açıklanacak.

Küresel bankacılık ve finans sektörü için yol haritası çizecek çekirdek grup bankalar ve ülkeler arasında; Türkiye'den Garanti Bankası, İngiltere'den Barclays, Güney Kore'den Hana Financial Group ve Shinhan Financial Group, Hollanda'dan ING ve Triodos Bank, Fransa'dan Societe Generale ve BNP Paribas, Avustralya'dan Westpac, Çin'den ICBC, İsveç'ten Nordea, Brezilya'dan Bradesco, İspanya'dan BBVA ve Santander, Yunanistan'dan Piraeus Bank, Güney Afrika'dan Land Bank, First Rand ve Standard Bank, Hindistan'dan Yes Bank, Meksika'dan Banorte, Nijerya'dan Access Bank, Mısır'dan Arab African International Bank ve Commercial International Bank, Ekvador'dan Banco Pichincha, Moğolistan'dan Golomt Bank ve Kenya'dan Kenya Commercial Bank Group yer alıyor.





- "Küresel düzeyde Türkiye'yi temsil etmekten büyük gurur duyuyoruz"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti Bankası Genel Müdürü Ali Fuat Erbil, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nin, BM tarafından tüm dünyaya sürdürülebilir bir gelecek yaratmak için 2030'a kadar rehber olarak tasarlandığını anımsattı.

Bu küresel hedefleri gerçekleştirmek için, altyapı, temiz enerji, su ve tarım alanları dahil 2030'a kadar her yıl yaklaşık 5 ila 7 trilyon dolar arasında bir yatırıma ihtiyaç duyulduğunu aktaran Erbil, "Biz de biliyoruz ki, dünyamızın bugün ve gelecekte yaşayabileceği sorunların çözümünde ve bu yatırımların BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleriyle uyumlu bir şekilde gerçekleşmesinde küresel finansın üçte birini oluşturan bankacılık sektörü kritik bir role sahip." değerlendirmesini yaptı.

Erbil, Garanti Bankası olarak, gezegen ve insanlığın sürdürülebilir geleceğini doğrudan etkileyen sektörleri finanse eden bankalara büyük sorumluluk düştüğüne inanarak faaliyetlerini sürdürdüklerini belirterek, bu doğrultuda, dünyanın önde gelen 25 bankası ile dünya, ülke ve çocukların geleceği için hayati öneme sahip bir adım attıklarını kaydetti.

Tüm dünyada bankacılık ve finans sektöründe küresel hedeflerin uygulanabilmesine ve iklim değişikliğiyle mücadeleye katkı sunacak bir yol haritası üzerinde çalışmaya başladıklarını aktaran Erbil, şunları ifade etti.

"Bankacılık sektörünün bu alanda daha önce aldığı kararlardan farklı olarak, bu yol haritası ile küresel bankacılık sektörünün adeta genlerini değiştireceğiz. Belirleyeceğimiz prensiplerle, bir anlamda bankacılıkta iş yapış şeklini değiştiriyoruz. Bu prensiplere daha yaşanabilir bir gelecek için taahhüt veren lider bankalar, sorumlu ve sürdürülebilir çalışma, sosyal, çevre ve ekonomi hedeflerine katkılarını raporlama, hesap verebilirlik ve şeffaflık kriterlerine uyma gibi sorumluluklar üstlendiğini ilan etmiş olacak. Sürdürülebilir Bankacılık Prensipleri’ne karar veren ekip arasında yer almak bizim için büyük önem taşıyor. Geleceğimiz için atılacak adımlarda, küresel düzeyde karar alıcılar arasında Türkiye'yi temsil etmekten büyük gurur duyuyoruz. Garanti Bankası olarak attığımız bu adımların, örnek olacağına ve sektördeki diğer aktörleri de teşvik edeceğine inanıyoruz."







