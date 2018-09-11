İSTANBUL (AA) - Garanti Bankası, Bonus, Miles&Smiles ve American Express Card sahibi müşterilerine yönelik "Okula Dönüş Kampanyası" düzenledi.

Garanti Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında müşteriler, üye iş yerlerinden yapacakları okul harcamalarında ekstra bonus, mil ve Membership Rewards puan kazanma fırsatı elde ediyor.

Bonus kart sahipleri, 30 Eylül'e kadar üye iş yerlerinden market, giyim, eğitim ve kırtasiye alışverişlerinde yapacakları 125 lira ve üzeri harcamaların ilkinde 5 lira, ikincide 10 lira, üçüncüde 15 lira, dördüncüde 20 lira olmak üzere toplam 50 TL bonus kazanıyor. Kart sahipleri, kampanyaya ilk harcamalarından önce "KAZAN" yazıp 3340'a mesaj atarak veya BonusFlaş uygulamasından "Hemen Katıl" butonunu tıklayarak katılabiliyor.

Miles&Smiles kredi kartı sahipleri de 16 Eylül'e kadar eğitim sektöründe yapacakları 5 bin lira ve üzeri harcamalara ekstra 10 bin mil kazanıyor. Kampanyaya katılmak isteyen Miles&Smiles kredi kartı sahiplerinin ilk harcamadan önce BonusFlaş üzerinden "Hemen Katıl" butonunu tıklaması gerekiyor.

American Express Card sahipleri ise 16 Eylül'e kadar yapacakları her 250 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye, giyim, kozmetik, aksesuar ve oyuncak alışverişlerinden toplamda 50 bin Membership Rewards puan kazanıyor. Kampanyaya katılan kart sahiplerine harcamalarının ilki için ekstra 10 bin Membership Rewards puan, ikinci için ekstra 15 bin Membership Rewards puan, üçüncü için ekstra 25 bin Membership Rewards puan olmak üzere toplamda 50 bin Membership Rewards puan hediye ediliyor. Kampanyadan yararlanmak isteyen American Express Card sahiplerinin ilk harcamadan önce "PUAN" yazıp yurt içinden 3340'a, yurt dışından "+905327523340"a mesaj göndermesi veya BonusFlaş uygulaması üzerinden "Hemen Katıl" butonunu tıklaması yeterli oluyor.



