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Garanti Bankası'ndan esnaf ve KOBİ’lere bahar kampanyası

- Garanti Bankası, esnaf ve KOBİ’lerin bahar aylarını daha güçlü karşılaması amacıyla ticari taksitli kredi kampanyası başlattı

03 Mart 2018 Cumartesi 13:22
Garanti Bankası'ndan esnaf ve KOBİ’lere bahar kampanyası
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İSTANBUL (AA) - Garanti Bankası, esnaf ve KOBİ’lerin bahar aylarını daha güçlü karşılaması amacıyla ticari taksitli kredi kampanyası başlattı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Garanti Bankası, esnaf ve KOBİ’lerin bahar aylarını daha güçlü karşılaması amacıyla ticari taksitli kredi kampanyası başlattı. 1 Mart'ta başlayıp 31 Mart'a kadar geçerli olacak Bahar Kampanyası kapsamında, yüzde 1,48’den başlayan faiz oranlarıyla 48 aya varan vadelerle Garanti İnternet ve Cep’ten kolayca başvuru yaparak kredi kullanılabiliyor.

Baharı erkenden yaşamak isteyen esnaf ve KOBİ’ler ayrıca, Garanti Bankası şubelerinden kredi başvurusunda bulunabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti Bankası KOBİ Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Cemal Onaran, şunları kaydetti:

"Garanti Bankası olarak, esnaf ve KOBİ’lerimizin ihtiyaçlarına en uygun çözümlerle cevap vererek hayatlarını kolaylaştırmaya devam ediyoruz. Uygun faiz ve vadelerle kullanılabilen Bahar Kredisi ile başta vergi ödemeleri olmak üzere, ödemelerin arttığı yılın bu döneminde, esnaf ve KOBİ’lerimize finansal açıdan destek oluyoruz. Müşterilerimizin artan ihtiyaçlarını kolayca karşılayabileceği kampanyamız KOBİ’lerin nakit sıkıntısı çekmeden ticari faaliyetlerine devam etmesine de katkı sağlayacak. Finansal ihtiyaçlarına cevap veren kredi kampanyalarımızla esnaf ve KOBİ’lerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

Anahtar Kelimeler:
Bahar KampanyasıGaranti Bankası
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