Galatasaray şampiyonluk kupasını kaldırdı

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'de 2017-2018 sezonunu zirvede tamamlayarak 21. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray için kutlama organizasyonu düzenlendi.



Türk Telekom Stadı'nda gerçekleştirilen etkinlikte sarı-kırmızılı taraftarlar, elde edilen başarıyı kutlarken, Galatasaray futbol takımı da şampiyonluk kupasına kavuştu.



Galatasaray taraftarları stadı büyük ölçüde doldurdu.

Futbolcular tek tek sahneye çağrıldı

Organizasyonda ilk olarak kulüp çalışanları isimleri anons edilerek sahneye çağrılırken, sonrasında oyuncular tek tek davet edildi.



Her bir oyuncu, isminin anons edilmesinin ardından kendi seçtiği şarkı eşliğinde sahnede yerini aldı. Yabancı oyuncuların ülkelerinin bayraklarıyla çıktığı organizasyonda birçok futbolcu da çocuklarıyla birlikte kutlamaya dahil oldu.



Aleyna Tilki'nin "O sen olsan bari" şarkısıyla podyuma gelen Bafetimbi Gomis, eline mikrofonu alıp taraftarlarla karşılıklı tezahürat yapıp, "üçlü" çektirdi.

Takım arkadaşı Jason Denayer'in omzunda sahneye giden yolun başına gelen Yuto Nagatomo, samuray figürleri içeren hareketleriyle platforma yürüdü.



Sonrasında anons edilen Jason Denayer ise hip hop müziği eşliğinde dans figürleri sergileyerek sahneye geldi ve takım arkadaşlarının yanında yerini aldı.



Sarı-kırmızılı ekibin Faslı oyuncusu Younes Belhanda, takım arkadaşlarının seçtiği şarkıların aksine bir ilahi ile sahneye yürümeyi tercih etti. Belhanda'nın ismi anons edildiğinde, stat hoparlörlerinden, "Taleal bedru aleyna" ilahisi çalındı.



Tarık Çamdal'ın isminin anons edildiği sırada tribünlerden ıslıkların yükselmesi dikkati çekti. Sonrasında bazı taraftarlar Tarık Çamdal için tezahürat yaparken, buna futbolcular da alkışlarla karşılık verdi.



Teknik heyet sahnede yerini aldı

Futbolcuların çıkmasının ardından sahnede teknik heyet yerini aldı.



Brezilya Milli Takımı'nda bulunması nedeniyle kaleci antrenörü Claudio Taffarel'in katılamadığı etkinlikte, önce yardımcı antrenörler Hasan Şaş, Ümit Davala ve Levent Şahin sahneye çıkarken, son olarak da teknik direktör Fatih Terim kürsüye geldi.



Fatih Terim, kızları Merve ile Buse ve torunlarıyla birlikte sahneye yürürken, bu esnada Şampiyonlar Ligi müziği çalındı. Bu esnada tribünlerden ise "İmparator Fatih Terim" tezahüratları yapıldı.

Kupayı Ali Dürüst verdi

Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig 2017-2018 sezonu şampiyonluk kupası takdim edildi.



Organizasyonda Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ve Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdurrahim Albayrak'ın da kürsüye gelmesinin ardından, kupa seremonisine geçildi.



Futbolcular ve teknik heyete madalyalarını Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu takarken, şampiyonluk kupasını, Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili olan sarı-kırmızılı eski yönetici Ali Dürüst, takım kaptanları Selçuk İnan, Fernando Muslera ve Hakan Balta'ya verdi.



Kupanın takdimi sırasında, Selçuk İnan yerine Selçuk Şahin şeklinde anons yapılması, tribünlerin tepkisine neden oldu. Daha sonra bu yanlış isim anonsu düzeltildi.



Galatasaraylı futbolcular, şampiyonluk kupasının alınmasının ardından büyük sevinç yaşadı. Oyuncular, şampiyonluk kupasıyla birlikte sahaya inerek tribünleri gezdi ve taraftarları selamladı.



Ayrıca, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ali Düşmez de seremonide yer aldı.

Taraftarları şarkıcılar coşturdu

Şampiyonluk kutlaması organizasyonu kapsamında Türk Telekom Stadı'nın ortasına dev bir platform kurulurken, şarkıcılar sahne aldı.



Sahne önündeki 6 büyük LED ekranla tribündeki taraftarlara şampiyonluk kutlamasına dair detaylar izlettirildi. Futbolseverler, Aleyna Tilki, Berkay ve müzik grubu Gripin'in şarkılarıyla eğlenceli anlar yaşadı.



Lazer gösterileri ve görsel efektlerin gerçekleştirildiği stada, lig tarihinde elde edilen her bir şampiyonluğu temsilen 21 bayrak asıldı.

Tribünler doldu

Sarı-kırmızılı futbolseverlerin şampiyonluk kutlamasına ilgisi oldukça yüksek oldu.



Bilet fiyatlarının 30 ile 100 lira arasında değiştiği organizasyonda, Türk Telekom Stadı büyük ölçüde doldu.



Saat 18.00'den itibaren taraftarların stada alındığı etkinlik yaklaşık 5 saat sürdü.

Muhabir: Mehmet Fatih Duman-Ercan Çakar