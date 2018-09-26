Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Belediyespor, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda evinde Altay'a yenilerek kupaya veda etti.
Ahi Stadyumu'nda oynanan maçın 6. dakikasında Mert Narin ve 10. dakikasında da Bora Yelken'in attığı gollerle Kırşehir Belediyespor 2-0 öne geçti.
Altay ise maçın 30. dakikasında Murat Uluç ve 44. dakikada Muhammed Daf'ın attıkları gollerle skoru 2-2'ye getirdi.
İkinci yarıda Kırşehir Belediyesporlu Murat Şimşek'in 66. dakikada kendi kalesine attığı golle Altay 3-2 öne geçti. 73. dakikada Altay'ın oyuncusu Ulaş Zengin kırmızı kart gördü.
Karşılaşmada başka gol olmayınca, maç Altay'ın 3-2 üstünlüğü ile tamamlandı.
Kırşehir Belediyespor kupadan elenirken, Altay bir üst tura yükseldi.