Futbol: TFF 3. Lig

KIRŞEHİR (AA) - TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Kırşehir Belediyespor, Adıyamanspor 1954'ü 5-1 yendi.

Ahi Stadyumu'nda oynanan maçta, Adıyamanspor 1954, maçın 45. dakikasında İlhan Aslanoğlu'nun attığı golle 1-0 öne geçti.

Maçın ikinci yarısında ise Kırşehir Belediyespor'dan Uğur Ayhan 49. dakika durumu 1-1'e taşıdı.

Ataklarını sürdüren Kırşehir Belediyespor, 65. dakikada Turgay An, 80. ve 87. dakikalar da Sinan Uzun, 90. dakikada ise Emre İşçiler'in attığı golle skoru 5-1'e getirdi.

Başka gol olmayınca, maç 5-1 Kırşehir Belediyespor'un üstünlüğüyle sona erdi.

Kırşehir Belediyespor, bu galibiyetle ligin 2. haftasında puanını 4'e yükseltti.

Karşılaşmayı, Kırşehir Valisi İbrahim Akın, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, AK Parti Kırşehir İl Başkanı Muzaffer Aslan ve Kırşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Veli Şahin ile çok sayıda taraftar izledi.