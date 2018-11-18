Futbol: TFF 3. Lig

KIRŞEHİR (AA) - TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Kırşehir Belediyespor, Osmaniyespor'u 3-2 yendi.
Ahi Stadyumu'nda oynanan maçın 45. dakikasında Serkan Küçük'ün attığı golle Osmaniyespor 1-0 öne geçti ve devre arasına bu skorla gidildi.
İkinci yarıda ise Kırşehir Belediyespor'dan Turgan An'ın 53, Sinan Uzun'un 65 ve Cihad Ateş'in 73. dakikalarda attıkları gollerle skor 3-1'e geldi.
Maçın 83. dakikasında ise Osmaniyespor'dan Ergün Cengiz attığı golle durumu 3-2'ye getirdi. Uzatma dakikalarında Osmaniyespor'dan Alper Yener, kırmızı kart ile oyundan atıldı.
Maçta başka gol olmayınca, Kırşehir Belediyespor, Osmaniyespor'u yenerek, puanını 25'e yükseltti.
Karşılaşmayı, Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Kırşehir Belediye Başkan Yardımcıları, kulüp yöneticileri, siyasi parti başkanları ile çok sayıda taraftar izledi.