Futbol: TFF 3. Lig

KIRŞEHİR (AA) - TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Kırşehir Belediyespor, Düzcespor'u 1-0 yendi.
Ahi Stadyumu'nda oynanan maçın ilk yarısı her iki takımın karşılıklı ataklarıyla tamamlandı.
İkinci yarıda, Kırşehir Belediyespor'dan Fırat Aras 86. dakikada attığı golle skoru 1-0'e getirdi.
Maçta başka gol olmayınca, Kırşehir Belediyespor, Düzcespor maçından galip ayrıldı.
Kırşehir Belediyespor, kazandığı bu maç ile puanını 19'a yükseltti.
Karşılaşmayı, Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, Kırşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Veli Şahin ile çok sayıda taraftar izledi.