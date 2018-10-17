Futbol: TFF 3. Lig

KIRŞEHİR (AA) - TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Kırşehir Belediyespor, Alibeyköyspor'u 2-1 yendi.

Ahi Stadyumu'nda oynanan maçın 36. dakikasında Turgay An'ın attığı golle Kırşehir Belediyespor 1-0 öne geçti.

İkinci yarıda Alibeyköyspor 74. dakikada Hasan Üstübücü'nün golüyle skoru 1-1'e getirdi. Maçın 86. dakikasında ise Kırşehir Belediyespor'lu Turgan An, attığı golle takımını 2-1 öne geçirdi.

Başka gol olmayınca Kırşehir Belediyespor, Alibeyköyspor maçını galibiyetle tamamladı.

Kırşehir Belediyespor, kazandığı bu maçla puanını 16'ya yükseltti.

Karşılaşmayı, Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, AK Parti Kırşehir İl Başkanı Muzaffer Aslan, MHP Kırşehir İl Başkanı Arif Kılıç ve Kırşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Veli Şahin ile çok sayıda taraftar izledi.