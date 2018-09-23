Futbol: TFF 3. Lig

KIRŞEHİR (AA) - TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Kırşehir Belediyespor, Elaziz Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı.

Ahi Stadyumu'nda oynanan maçta, 16. dakikada Elaziz Belediyespor'dan Eren Can Özçelik kırmızı kart gördü.

Kırşehir Belediyespor, maçın 20. dakikasında Sinan Uzun'un attığı golle 1-0 öne geçti. İkinci yarıda atak futbol oynan Elaziz Belediyespor, 74. dakikada Ertuğrul Köktürk'ün attığı golle skoru 1-1'e taşıdı.

Başka gol olmayınca maç, Kırşehir Belediyespor, Elaziz Belediyespor'un beraberliğiyle tamamlandı.

Kırşehir Belediyespor, aldığı beraberlik ile puanını 6'ya yükseltti.

Karşılaşmayı, Kırşehir Valisi İbrahim Akın, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, İl Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz, AK Parti Kırşehir İl Başkanı Muzaffer Aslan ve Kırşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Veli Şahin ile çok sayıda taraftar izledi.