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Futbol: Spor Toto BAL

- Kırşehir Belediyespor: 2 - 1074 Çankırıspor: 0

11 Mart 2018 Pazar 17:52
Futbol: Spor Toto BAL
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KIRŞEHİR (AA) - Spor Toto Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 6. Grup'ta, Kırşehir Belediyespor, 1074 Çankırıspor'ı 2-0 yendi.

Ahi Stadyumu'nda oynanan maçın 13. dakikasında Kırşehir Belediyespor'un kazandığı penaltıyı Emrah Kol gole çevirerek skoru 1-0'a getirdi. Maçın ikinci yarısında atak futbolunu sürdüren ev sahibi ekip, Emrah Kol'un 49. dakikada attığı golle 2-0 öne geçti.

Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmayınca müsabaka 2-0 tamamlandı.

Karşılaşmayı, Kırşehir Valisi Necati Şentürk, Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, İl Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz, AK Parti Kırşehir İl Başkanı Muzaffer Aslan, Kırşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Veli Şahin ile çok sayıda taraftar izledi.

Anahtar Kelimeler:
Kırşehir Belediyespor
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