Futbol: Kadınlar 2. Lig

HAKKARİ (AA) - TFF Kadınlar 2. Lig A Grubu'nda Hakkarigücü, Konya İdmanyurdu'nu 9-0 yendi.

Merzan Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmada, Hakkarigücü rakibine karşı üstün bir oyun sergiledi. Karşılaşma ev sahibi ekibin 9-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Karşılaşmayı, Hakkari İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ve Dağ Komando Tugay Komutanlığı Kurmay Başkanı Kurmay Albay Umut Öztürk de karşılaşmayı izledi.

Maç sonunda maçı izleyen protokol ve Hakkari Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, her iki takım oyuncularıyla fotoğraf çektirdi.