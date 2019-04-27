Fünyeyle patlatılan şüpheli valizden bebek bezi çıktı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de kaldırım üzerine bırakılan şüpheli valiz fünye ile patlatıldı. Ovacık Mahallesi Ankara Caddesi'nde kaldırım üzerinde şüpheli paket olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.Ekipler...