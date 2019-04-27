Fünyeyle patlatılan şüpheli valizden bebek bezi çıktı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de kaldırım üzerine bırakılan şüpheli valiz fünye ile patlatıldı.
Ovacık Mahallesi Ankara Caddesi'nde kaldırım üzerinde şüpheli paket olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.
Ekipler güvenlik önlemi alırken, bölgeye her ihtimale karşı 112 Acil Servis ekibi de geldi.
Olay yerine gelen bomba imha uzmanlarının yaptığı incelemenin ardından şüpheli valiz fünye ile kontrollü şekilde patlatıldı.
Yapılan incelemede valizin içerisinden bebek bezi ve hasta bezi çıktı.