Fuhuş ile mücadele komisyonu toplandı

KONYA (AA) - Karapınar'da Fuhuş İle Mücadele Komisyon Üyeleri Kaymakam Mustafa Karaca başkanlığında toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda, fuhuşla mücadele konusunda İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Akbaba, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Sönmez yasalar çerçevesinde olası fuhuşla mücadele ve önlenmesi konusunda gerekli çalışmaları yaptıklarını ve çalışmalarının aralıksız devam edeceğini belirtti.

İlçe Kaymakamı Mustafa Karaca'da konuya ilişkin, "İlçemiz halkının can ve mal güvenliği ile huzurlu bir ortam içerisinde yaşaması için elimizden gelen tüm gayret sarf edilmektedir. Fuhuş ve bağımlılıkla mücadele kapsamında bizlere ve güvenlik güçlerimize büyük görevler düşmektedir. Bu konuda gece gündüz demeden titiz bir şekilde çalışmalarımız devam etmektedir." dedi.

Toplantıya, Kaymakam Mustafa Karaca, Belediye Başkanı Mehmet Yaka,, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Akbaba, İlçe Jandarma Komutanı Kd. Bçvş. Mustafa Sönmez, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Akif Akyurt, Sosyal Güvenlik Müdürü İbrahim Kala katıldı.

