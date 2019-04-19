Fuhuş çetesi üyeleri adliyeye sevk edildi

ANKARA (AA) - Başkentte fuhuş amaçlı insan ticareti yaptığı belirlenen suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 6 şüpheli ile zorla fuhuş yaptırıldığı belirtilen 9 kişi adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet Savcısı İrfan Nuri Akdeniz'in, fuhuş amaçlı insan ticareti yaptıkları ve Ankara'ya getirdikleri kadınları zorla çalıştırdıkları belirlenen suç örgütüne yönelik başlattığı ve takip ettiği operasyonda, Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan 6 şüphelinin ve zorla fuhuş yaptırılan 9 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.



Öte yandan, yabancı uyruklu kadınların emniyetteki ifadelerinde, şüphelilerin, içinde bulundukları maddi imkansızlıklar ve çaresizliklerinden faydalanarak fuhuş amaçlı Türkiye'ye gelmelerini sağladıklarını, barınmaları için kiraladıkları ikametlere yerleştirdiklerini, üçüncü şahıslarla fuhuşa zorlandıklarını söylediği öğrenildi.

- 11 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmişti

Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhuş amaçlı insan ticareti yaptıkları ve Ankara'ya getirdikleri kadınları zorla çalıştırdıkları belirlenen suç örgütünü takibe alarak, 16 Nisan'da 25 ekiple 11 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlemişti.

Tespit edilen adreslerde 6 şüpheliyi gözaltına alan polis, zorla fuhuş yaptırılan 4'ü Özbekistan, 6'sı Kırgızistan, 3'ü Kazakistan vatandaşı olmak üzere 13 yabancı uyruklu mağdur kadını da kurtarmıştı.

Zanlıların ev ve araçlarında yapılan aramalarda, iki tabanca, bu tabancalara ait çok sayıda mermi, 17 cep telefonu, bir hafıza kartı, bir flaş bellek, bir tablet bilgisayar, 10 bin 995 lira, PTT aracılığıyla yurt dışına gönderilen para dekontları ve çok sayıda GSM hattı ele geçirilmişti.

Suç örgütü kurmak suretiyle yurt dışından getirilen yabancı uyruklu mağdur kadınları, zorla ve çaresizliklerinden yararlanarak fuhuşa yönlendirdikleri tespit edilen çeteyi, cezaevinde bulunan Metin U'nun yönettiği belirlenmişti.

Metin U'nun cezaevinden örgüt üyelerine talimat verdiği ve Ankara'da yabancı uyruklu kadın ticaretini yönlendiren önemli isimlerden biri olduğu, düzenlenen operasyonla suç örgütünün tamamen çökertildiği kaydedilmişti.