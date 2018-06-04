ANKARA (AA) - Guatemala'daki Fuego Yanardağı'ndaki patlamalar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 33'e ulaştı.

Guatemala Afet Ajansından yapılan açıklamada, yanardağdaki patlamalar sebebiyle ölenlerin sayısının 33'e çıktığı ve halen onlarca insanın kayıp olduğu belirtildi.

Başkent Guatemala City'nin 40 kilometre güneybatısındaki Fuego Yanardağı kaya, duman ve kül püskürmeye devam ediyor.

Yanardağdan püsküren lavların El Rodeo köyündeki evleri yok ettiği, pek çok insanın yandığı ifade edildi.

Çok sayıda yaralı tedavi altına alınırken, yaklaşık 3 bin 200 kişi güvenli bölgelere gönderildi.



Yetkililer, yanardağdaki patlamalardan toplam 1,7 milyon kişinin etkilendiğini kaydetti.