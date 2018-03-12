Fuar alanı ihalesinin tarihi belli oldu

ANKARA (AA) - Akyurt'a yapılması planlanan fuar alanı için 30 Mart'ta ihaleye çıkılması kararı alındı.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Akyurt'taki fuar alanıyla ilgili kurulan şirketin ortaklarıyla başkanlık makamında bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde 8 kurum ve kuruluşun ortaklığında kurulan "Ankara Uluslararası Fuar Alanı ve Kongre Merkezi A.Ş."nin hissedarları adına toplantıya, Ankara Vali Yardımcısı Bilal Bozdemir, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, Akyurt Belediye Başkanı Gültekin Ayantaş ile Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Başkanı Mehmet Yiğiner katıldı.



Fuar alanı ihalesi konusunda görüş alışverişinde bulunan taraflar, ihalenin 30 Mart'ta ATO Congresium VİP Salonu'nda saat 16.00'da yapılması konusunda karar aldı.

116 bin metrekaresi kapalı, 127 bin metrekaresi de açık alan olarak planlanan fuar alanının toplam maliyetinin 279 milyon TL olması, ihaleye 72 firmanın davet edilmesi de kararlaştırıldı.

"Ankara Uluslararası Fuar Alanı ve Kongre Merkezi A.Ş"de TOBB'un yüzde 24, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yüzde 21,6, ATO'nun yüzde 20, ASO'nun yüzde 20, Ankara Ticaret Borsası'nın yüzde 5, Akyurt Belediyesinin yüzde 5, Ankara Valiliğinin yüzde 2,4, Ankara Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği'nin yüzde 2 oranında hissesi bulunuyor.



