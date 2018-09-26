KAYSERİ (AA) - Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, yöresel ürünler fuarı adı altında açılan fuarlara bundan sonraki süreçte izin vermeyeceklerini belirtti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kapalı Çarşı Esnafları Derneği üyelerinin ziyaretinde yaptığı açıklamada, Kayseri Dünya Ticaret Merkezi’nde gerçekleştirilen fuar adı altındaki ticarete izin vermeyeceklerini ifade etti.

Fuar adı altında yapılan ticaret konusunda esnaflar gibi düşündüğünü ve buna müsaade etmeyeceklerini dile getiren Çelik, "Esnafların her zaman yanındayız. İstihdam sağlayan, kaynak üreten, vergi veren herkes başımızın tacı." dedi.

Yöresel ürünler fuarı diye adlandırılan, ancak fuarcılıkla alakası olmayan organizasyonun bir daha açılmayacağını ifade eden Çelik, şunları kaydetti:

"Kısa süre önce Ticaret Odası Başkanımızla da konuyu görüştük. Mustafa Çelik burada olduğu müddetçe Dünya Ticaret Merkezi'nde bir daha yöresel ürünler fuarı adı altında ticaret yapılmasına müsaade etmeyeceğiz. Burada kendi esnafımız dururken dışarıdan gelen insanların bu şehirde oluşan nakit değeri alıp dışarıya götürmesi hoş bir şey değil. Sizlerle beraber biz de aynı düşüncedeyiz. Fuar adı altındaki ticarete izin vermeyeceğiz. Fuarda fuarcılık yapılır. Burası satış yapma alanı değil. Ticari mekan olarak fuar alanının kullanılmasına iznimiz yok."

Kapalı Çarşı Esnafları Dernek Başkanı Reşit Benki de yöresel ürünler fuarı ile ilgili tepkilerini dile getirerek, bu fuarın Kayseri esnafına ve özellikle Kapalı Çarşı esnafına büyük sıkıntı verdiğini belirtti.

