Fransız sokak müziği grubunun 'ezan' hassasiyeti

İSTANBUL (AA) - Fransız sokak müziği grubu "Poil O'Brass Band", İstiklal Caddesi'ndeki konseri sırasında ezan okununca performansına ara verdi.

Bugüne kadar Fransa, Kenya, ABD, Portekiz ve Almanya'nın bazı şehirlerinde sahne alan 18 kişilik "Poil O'Brass Band'', İstanbul'da konser verdi.

İstiklal Caddesi'nde vatandaşların karşısına çıkan, popüler şarkılardan oluşan repertuvarınıseverlerin beğenisine sundu.

Caddeden geçen vatandaşların ilgiyle dinlediği grup, ezan okunmaya başlamayınca performansına ara verdi. Grup üyeleri, ezanın bitmesinin ardından müziğe devam etti.

Anadolu Ajansı muhabirine konuşan grubun üyelerinden Morgane Wallace, ''İstanbul'un birçok yerinde konser verdik, Türk insanı bize karşı çok kibar, bize yoğun ilgi gösteriyor. Biz de müziğimizi sahnelerken şehrin dini ve kültürel değerlerine hassasiyet gösteriyoruz." dedi.

"Poil O'Brass Band" grubu, bu akşam da Kadıköy'de bir eğlence mekanında sahne alacak.