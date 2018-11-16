Fransız 'seyyah'tan öğrencilere hadisli çevre mesajı

ERZURUM (AA) - Yenilenebilir enerji, iklim değişikliği ve barış konusunda mesajlar vermek amacıyla güneş enerjili bisikletiyle ülkesi Fransa'dan yola çıkan 47 yaşındaki seyyah David Ligouy, dünya turu kapsamında ulaştığı Türkiye'de, birçok ilde gençlerle bir araya geldi.

Bugüne kadar bisikletiyle 8 bin kilometre yol kateden David Ligouy, Türkiye'deki duraklarından Erzurum'a ulaştı.

Kentte "Kalbin İçin Pedal Çevir Bisiklet Grubu" tarafından karşılanan David Ligouy, burada meslek liselerini gezerek öğrencilerle hem çevre bilinci konusunda sohbet ediyor hem de güneş enerjili bisikletini tanıtıyor.

Türkiye'den Gürcistan ve Polonya'ya geçmeyi, seyahatini 3 yılda tamamlamayı planlayan Ligouy, Hindistan, Pakistan, İran güzergahı üzerinden Çin'e varmayı hedefliyor.

Gerek Türkiye'de ziyaret ettiği yerlerde gerekse gittiği diğer Müslüman ülkelerde, Hazreti Muhammed'in "Temizlik imandandır" sözüne dikkati çekerek mesajlar veren David Ligouy, İslamiyet'in, manevi temizliğin yanında beden ve çevre temizliğine de önem verdiğini anlatıyor.

"Temiz hava, temiz su istiyoruz"

Fransız gezgin David Ligouy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çevre temizliğine dikkati çekmek için yollara düştüğünü söyledi.

Bu çalışma için 8 bin kilometre yol katettiğini aktaran Ligouy, şöyle konuştu:

"Temiz hava için bu yolculuğa başladım. Temiz enerji istiyorum ve temiz bisiklet de bunun için yapılmış. Pahalı değil, bütün herkes böyle bir bisiklet yapabilir. Bu bisikleti yapabilmek için 2 bin avro harcadım. Bu bisikletle sonsuz bir döngü oluşturdum yani güneş panelleriyle bunu oluşturduğum için bitmeyen bir enerji var. Petrol, gaz, yağ yok, tamamen güneşle oluşturulan bir enerji var. Temiz hava, temiz su, temiz okyanus, temiz sahil ve temiz adalar istiyoruz."

"Temizlik bütün dünya ve insanlık için önemli"

Kar kış demeden pedal çevirdiğini dile getiren Ligouy, "İslam'da 'temizlik imandandır' sözü var. Temizlik bütün dünya için insanlık için önemli. Bunun için bu yola çıktım." ifadelerini kullandı.

Olumsuz hava koşullarının kendini yıldırmayacağını anlatan Ligouy, çevre temizliğinin çok önemli olduğuna dikkati çekti.

Ligouy, "Plastik atıklar, gazlar bunlar dünya için çok büyük bir problem. Bu atıkları ortadan kaldırıp temiz bir çevre bırakmak için böyle bir proje yaptım. Temiz bir hava için acele etmemiz gerekiyor." diye konuştu.