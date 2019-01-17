Fransa'nın Suriye'deki askeri varlığı devam edecek

PARİS (AA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin bu yıl Suriye ve Irak'ta askeri varlığını sürdüreceğini bildirdi.

Macron, Toulouse kentindeki hava üssünde askerlere hitabı sırasında Suriye'ye ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD'nin Suriye'den çekilmesinin kendilerini DEAŞ'a karşı mücadeleden alıkoymaması gerektiğini belirten Macron, "Fransa 2019'da Levant bölgesinde (Suriye ve Irak) askeri varlığını sürdürecek." dedi.

Macron, ayrıca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki Münbiç'te, ABD askerlerinin devriye yaptığı sırada gerçekleştirilen bombalı saldırıyı kınadı.