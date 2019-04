Fransa'nın sembolü Notre Dame alevlere teslim oldu

.w3-content { max-width: 100%; margin: auto;} .w3-tooltip, .w3-display-container {position: relative;} .w3-black, .w3-hover-black:hover { color: #fff!important; background-color: #000!important;} .w3-display-left { position: absolute; top: 50%; left: 0%; transform: translate(0%,-50%);-ms-transform: translate(-0%,-50%);} .w3-display-right { position: absolute; top: 50%; right: 0%; transform: translate(0%,-50%);-ms-transform: translate(0%,-50%);} .w3-btn, .w3-button {-webkit-touch-callout: none;-webkit-user-select: none; -khtml-user-select: none;-moz-user-select: none; -ms-user-select: none;user-select: none;} .w3-btn, .w3-button {border: none;display: inline-block;outline: 0;padding: 8px 16px;vertical-align: middle;overflow: hidden;text-decoration: none;color: inherit;background-color: inherit;text-align: center;cursor: pointer;white-space: nowrap;}❮❯Paris'te Notre Dame Katedrali'nde yangın çıktı

Fransa'nın başkenti Paris'te Notre Dame Katedrali'nde yangın çıktı. Fransız itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yangında çatının tamamen çöktüğü bildirildi. ( Mustafa Yalçın - Anadolu Ajansı )

Fransa'nın başkenti Paris'teki Notre Dame Katedrali'nde çıkan yangın 8,5 saatte söndürülürken, Fransa'nın sembolü olarak gösterilen ve savaşlara rağmen ayakta kalan dünyaca ünlü 856 yıllık yapı büyük ölçüde zarar gördü.

Notre Dame Katedrali'ndeki yangın söndürüldü

Avrupa'da en çok ziyaret edilen yerlerin başında gelen tarihi Notre Dame Katedrali'nde renovasyon çalışmalarının yapıldığı bölümde, dün yerel saatle 18.50'de yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle saat 19.53'te 93 metre yüksekliğindeki kulelerden biri, saat 20.07'de de yapının çatısı tamamen çöktü.

Yangında yıkılan kulenin en son restorasyon çalışmasının 20 yıl sürdüğü ve 1864'de tamamlandığı belirtildi.

Bu arada birçok Parisli, Katolik dünyasının en önemli yapılarından biri olan katedralin bulunduğu bölgeye çıkan köprüde toplanarak, karanlığı aydınlatan alevleri üzüntüyle izledi. Zaman zaman kalabalığın ilahiler okuduğu da duyuldu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sarı yeleklilerin taleplerine ilişkin yapacağı konuşmayı iptal ederek saat 20.15'te olay yerine vardı.

Saat 20.25'te katedralin bulunduğu Ile de la Cite bölgesi tahliye edilirken, İçişleri Bakanlığı yetkilileri yapının kurtarılıp kurtarılamayacağından emin olmadıklarını duyurdu.

İçişlerinden sorumlu Devlet Bakanı Laurent Nunez, saat 22.50'de yaptığı açıklamada ise "Yangının yoğunluğu azaldı. Notre Dame'ın ana yapısı ve özellikle kuzey çan kulesinin kurtarıldığını düşünebilirsiniz." dedi.

"Notre Dame tarihimiz, edebiyatımız ve ruhumuzun bir parçası"

Cumhurbaşkanı Macron saat 23.30'daki konuşmasında ana yapının kurtarıldığını belirterek, "Savaş tam olarak kazanılmasa da en kötüsü yaşanmadı." diye konuştu.

Yangını "trajedi" olarak nitelendiren Macron, "Notre Dame tarihimiz, edebiyatımız ve ruhumuzun bir parçası, tüm büyük olaylarımızın, salgınlarımızın, savaşlarımızın, özgürlüklerimizin yeri, hayatımızın merkez üssü." ifadesini kullandı.

Halkın üzüntüsünün farkında olduğunu vurgulayan Macron, "Gurur duyalım çünkü bu katedrali 800 yıldan daha uzun bir süre önce biz inşa ettik ve yüzyıllar boyunca büyütüp geliştirdik. Bu gece kati şekilde söylüyorum, birlikte yeniden inşa edeceğiz." dedi.

Yangın 8,5 saat sürdü

İtfaiye Sözcüsü Gabriel Plus, saat 01.50'de basına yaptığı açıklamada, "Yangın tamamen kontrol altına alındı ve neredeyse tamamı söndürüldü." şeklinde konuştu.

Gece saatlerinde de süren söndürme çalışmaları büyük ölçüde saat 03.20'de tamamlandı.

Sabah saatlerinde halen 100 itfaiyecinin alanda bulunduğu görülürken, zararın boyutu da henüz belirlenmedi.

Sebebi bilinmiyor

Yangının sebebi bilinmese de itfaiye yetkilileri alevlerin "muhtemelen" 6 milyon avroluk renovasyon çalışmalarından çıkmış olabileceğini belirtti.

Paris Savcılığı da yangını kundaklama ya da terör bağlantılı bir eylemle ilişkilendirmediklerini bildirerek, "yapının yangınla istemsiz şekilde yıkılması" gerekçesiyle soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Kiliselerin çanları çaldı, dualar edildi

Saatlerce devam eden yangını kontrol altına alabilmek için yaklaşık 500 itfaiye eri büyük çaba harcadı.

Paskalya öncesi meydana gelen ve bir itfaiye erinin yaralandığı yangın, ülke çapında büyük üzüntüye yol açarken Paris Başpiskoposu Michel Aupetit, Fransa'daki rahipleri dua etmeye ve kilise çanlarını çalmaya çağırdı.

850 yıldan fazladır Fransa'nın sembolü olan, savaşlara ve devrime dayanan yapının bu derece zarar görmesi sadece Fransızları değil tüm kıtayı üzdü.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Notre Dame'ı "Fransa'nın ve Avrupa kültürünün sembolü" şeklinde tanımlayarak üzüntüsünü dile getirdi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Notre Dame yangını Fransa için bir felaket, İspanya ve Avrupa için de. Alevler 850 yıllık tarihi, mimari yapıyı yerle bir ediyor. Bunu unutmak zor olacak." ifadelerini kullandı.

"Avrupalı hepimiz için kalpte bir yıkım"

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte de "Fransızlar için, Avrupalı hepimiz için kalpte bir yıkım." değerlendirmesini yaptı.

İngiltere Başbakanı Theresa May, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yangınla mücadele edenlere desteğini ifade etti.

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, yangını "kahredici" olarak nitelendirerek, "(Yangın) Katedrali ve şehri seven dünya genelindeki milyonlar için kalp kırıcı." dedi.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Bugün hepimiz Paris'leyiz." ifadesini kullandı.

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, "Ne korkunç bir an. Tüm Fransız halkının duygularını paylaşıyorum." mesajını paylaştı.

Vatikan'dan yapılan açıklamada, Notre Dame Katedrali'ndeki yangının büyük şok ve üzüntüyle karşılandığı belirtilerek, bu dramatik durumla mücadele eden itfaiyeciler için dua edildiği kaydedildi.

Trump'ın uçan su tankerleri tavsiyesi reddedildi

ABD Başkanı Donald Trump ise Twitter hesabından, "Paris'teki Notre Dame Katedrali'ndeki devasa yangını izlemek korkunç. Belki yangını söndürmek için uçan su tankerleri kullanılabilirdi. Hızlı hareket edilmeli!" mesajını paylaştı.

Paris itfaiyesi ise su tankerlerinin binayı yıkabileceği için kullanılmasının mümkün olmadığını bildirdi.

"Tüm insanlık için büyük felaket"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa'nın başkenti Paris'teki Notre Dame Katedrali'nde çıkan yangına ilişkin, "Dünya Mirası’na ait bu mimari şaheserin tahrip olması tüm insanlık için büyük bir felaket." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, "Notre Dame Katedrali sadece Fransa'nın sembolü değil aynı zamanda insanlığın ortak mirasının parçasıdır." dedi.

856 yıllık tarih yandı

Yangına teslim olan Notre Dame Katedrali, 850 yılı aşkın tarihiyle Hristiyanlığın bu ülkedeki sembolü olarak gösteriliyor. Temeli 1163'te dönemin papası tarafından atılan yapı, Seine Nehri'nin kıyısındaki Ille de la Cite Adası'nda bulunuyor.

Meryem Ana'ya ithafen isimlendirilen Gotik yapıdaki Notre Dame Katedrali, işlemeli camları, heykelcikleri ve kemerli payandasıyla en çok turist ağırlayan mekanlardan biri olarak tanınıyor.

Her yıl yaklaşık 13 milyon kişinin ziyaret ettiği katedralde "Meryem Ana" heykelinin yanı sıra "Gül Pencereler", çeşitli sanat eserleri, dev çanlar, kalıntılar ve Orta Çağ'dan kalma mobilyalar bulunuyor.

"Notre Dame'ın Kamburu"yla ölümsüzleşti

Victor Hugo'nun 1831 tarihli "Notre Dame’ın Kamburu" eseriyle ünü ölümsüzleştirilen katedral, özellikle Fransız Devrimi döneminde ciddi zarar gördü ve tarih boyunca birçok kez restore edildi.

Vatikan'ın da "Hristiyanlığın Fransa'daki sembolü" olarak tanımladığı yapı, Paris Başpiskoposluğuna ev sahipliği yapıyor.

Kampanya başlatıldı

Fransa'da tarihi eserlerle ilgili çalışmalar yapan Miras Vakfından yapılan açıklamada, katedralin restorasyonu için ulusal yardım kampanyası başlatılacağı belirtildi.

Fransa'nın milyarder Pinault ailesi, yeniden inşa çalışmaları için 100 milyon avro ve ünlü Fransız markası Louis Vuitton, katedralin restorasyonu için 200 milyon avro değerinde bağış yapacağını duyurdu.

"Katedralde çok ciddi hasarların oluştu"

Fransa İçişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Laurent Nunez, konuya ilişkin basına açıklamada bulundu.

Katedralde yangının söndürüldüğünü ancak genel yapısıyla ilgili bir sorununun olmadığından emin olmaları gerektiğini ifade eden Lunez, yangın nedeniyle katedralde çok ciddi hasarların oluştuğunu söyledi.

Bu arada İtfaiyeden yapılan açıklamada, yangın söndürme çalışmalarının yaklaşık 9 saat sürdüğü ve çalışmalarda 2 polisin ve bir itfaiye erinin hafif yaralandığını bildirildi.

Açıklamada, katedralde yaklaşık bin metrekarelik bir alanın yandığı kaydedildi.