Fransa'dan 'Suriye Konulu Dörtlü Zirve' açıklaması

PARİS (AA) - Fransa, 27 Ekim'de İstanbul'da düzenlenecek Suriye Konulu Dörtlü Zirve'nin siyasi süreci ilerletmek ve Suriye'nin kuzeyinde güvenliği uzun süre sağlamak için ilk aşama olduğunu açıkladı.

Europe 1 radyosunun cumhurbaşkanlığı sarayı Elysee kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, zirveye Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un katılacağı belirtildi.

Macron'un, o tarihe kadar İdlib'de herhangi bir askeri saldırı başlamazsa zirveye katılım sağlayacağı aksi takdirde bunun zirvenin toplanması için gerekli şartların oluşmadığı şeklinde değerlendirileceği vurgulandı.

Elysee kaynakları, İdlib'deki ateşkesi sürdürme, Suriye'nin gelecekteki anayasasının hazırlıklarının başlatılacağı bir Anayasa Komitesi'nin kurulması hedefiyle toplanacak zirvenin siyasi geçiş süreci üzerine yoğunlaşacağını ve burada Rusya'ya tavrını açıkça belli etme görevi düştüğünü kaydetti.

Esed rejiminin müzakere masasına gelmeyi reddettiği bildirilen haberde, "Beklentilerimiz gerçekçi. Siyasi geçiş süreci hakkında ilerleme sağlama ve Suriye'nin kuzeyinde güvenliği daha uzun süre garanti etmek için faydalı olacak bir ilk aşama." değerlendirilmesine yer verildi.

Haberde ayrıca, ilk kez iki farklı müzakere platformunun bir araya geleceği vurgulandı. Türkiye, Rusya ve İran'ın oluşturduğu "Astana Formatı"ndan ve ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, Suudi Arabistan ve Ürdün'ün üyesi olduğu "Küçük Grup (Small Group) Formatı"ndan temsilciler, ilk defa ortak bir zirvede buluşmuş olacak.

Suriye Konulu Dörtlü Zirve'ye ilişkin açıklamayı Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın yapmıştı.

Kalın, "Zirve toplantısında başta sahadaki durum, İdlib mutabakatı ve siyasi süreç olmak üzere Suriye ihtilafının tüm veçheleriyle ele alınması ve ihtilafa kalıcı çözüm bulunmasına yönelik ortak çabaların uyumlulaştırılması öngörülmektedir." ifadelerini kullanmıştı.