Fransa'daki olaylara 'kaos' ve 'gerilla savaşı' benzetmesi

LONDRA (AA) - Fransa'da akaryakıt zammına tepki olarak başlayan ve gittikçe büyüyen gösterilere geniş yer veren Avrupa basınındaki bazı haberlerde bu gösteriler "gerilla savaşına" benzetildi ve başkent Paris'in "kaos ortamına" sürüklendiği yorumu yapıldı.

Paris'te dün 100'den fazla kişinin yaralandığı gösteriler Avrupa'daki gazetelerin ilk sayfalarında yer aldı. Yanan arabalar ve polisle çıkan çatışmalara ilişkin fotoğrafların kullanıldığı haberlerde, isyanın sadece zamlara değil aynı zamanda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un liderliğine yönelik olduğu vurgulandı.

Fransa

Le Monde gazetesi, "Sarı yelekliler: Muhalefet hükümeti protestoların meşruiyetini zedelemek için şiddete izin vermekle suçluyor" başlığı altında Paris'te dün eşine az rastlanan türde bir şiddetin yaşandığını yazdı.

Haberde, aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa hareketinin lideri Jean-Luc Melenchon’un, eylemcilere karşı "inanılmaz bir şiddet" uygulandığına yönelik ifadelerine yer verildi.

Aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisinin lideri Marine Le Pen'in sarı yeleklileri desteklediği belirtilen haberde, muhalefet partilerinin, hükümeti ve Macron'u, protestolarda şiddete izin vererek eylemcilerin meşruiyetini zedelemeye çalışmakla suçladığı vurgulandı.

Le Figaro gazetesinin "Sarı yelekliler: Şiddetin ertesi gününde OHAL hipotezi" başlıklı haberinde, Paris'teki şiddetli gösterilerden sonra olağanüstü halin (OHAL) yeniden getirilebileceği ifade edildi. Haberde, hükümetin alınabilecek önlemlerin üzerinde çalıştığı kaydedildi.

Le Parisien gazetesinin "Sarı yeleklilerin öfkesini dinmiyor, hükümet hızlı bir şekilde harekete geçmeli" başlıklı haberinde, Paris’in dün eşi görülmemiş bir şiddet yaşadığı belirtildi. Haberde, hükümetin Fransızların öfkesini dindiremediği ve taleplerine cevap veremediği vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Macron’un Arjantin’de yaptığı konuşmada, gösterideki şiddet olaylarını kabul etmediğini söylemekle yetindiği ifade edilen haberde, bu sorunun artık siyasi bir krize dönüştüğü belirtildi. Haberde ayrıca Macron’un bu krizden çıkıp çıkamayacağının merak edildiği kaydedildi.

İngiltere

The Independent gazetesi, "Polisle göstericilerin çatıştığı Paris'teki olaylar sırasında bir polisin silahı çalındı" başlığıyla verdiği haberde, artan vergiler ve yüksek yaşam maliyetine karşı yapılan protestonun, polis ile sarı yelekler giyen eylemciler arasında çıkan çatışmalarla isyana dönüştüğü belirtildi.

Polis aracından bir silahın çalındığına dikkat çekilen haberde, artan vergilere ek olarak, göstericilerin Macron'un liderliğine öfkeli oldukları ve hükümetin sıradan insanları umursamadığını söyledikleri vurgulandı.

The Guardian da "Fransız hükümeti sarı yeleklilerin protestoları nedeniyle olağanüstü hal ilan etmeyi değerlendiriyor" başlığını kullandı. Haberde, olaylar sırasında aralarında polislerin de olduğu en az 100 kişinin yaralandığı, araçların yakıldığı ve dükkanların basıldığı kaydedildi. Dünkü gösteri kastedilerek "Son 10 yılda görülen en büyük sivil isyan" ifadesi kullanılan haberde, bir hükümet sözcüsünün olağanüstü hal ilan edilmesinin değerlendirildiğini söylediği aktardı.

Almanya

Almanya'da gazeteler, Fransa'daki olaylara sayfalarında geniş yer ayırmadı. Süddeutsche Zeitung gazetesi, "Paris'te sarı yeleklilerden protesto ve tahribat" başlığıyla verdiği haberinde, olaylar sırasında araçların yakıldığına dikkati çekti.

Welt am Sonntag gazetesinin "Şimdi bu devrim mi?" başlığıyla verdiği haberde, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a gösterilen tepkiye işaret edilerek "Fransa'daki öfkenin tüm ülkeye sıçrayabileceği" belirtildi.

Bild am Sonntag gazetesi de Macron'un politikalarına karşı ayaklanmaların başladığını, Paris'teki protestolarda 183 kişinin gözaltına alındığını yazdı.

Belçika

Belçika basını, Fransa'daki "sarı yeleklilerin" protestolarını, Cumhurbaşkanı Macron'un Arjantin'deki G20 Zirvesi'nde yaptığı açıklamayla gündeme taşıdı.

Flamanca yayın yapan De Standaard gazetesi, Macron'un "Hiçbir şey Paris'teki şiddete gerekçe gösterilemez" ifadesini manşete taşıdı. Haberde, dün yaklaşık 75 bin eylemcinin ülke genelinde gösteriler düzenlediği belirtilirken Paris'te adeta kaos ortamının oluştuğuna dikkati çekildi.

"Gösteri olarak başlayan olaylar, protestocular ve polis arasında adeta bir savaşa dönüştü." ifadesine yer verilen haberde, Macron'un bugün "kriz masası" oluşturacağı bilgisi paylaşıldı.

Fransızca yayın yapan Le Soir gazetesi, "Fransa'da olağanüstü hal ihtimali gündemde" başlığıyla "sarı yeleklilerin" protestolarını manşet yaptı. Haberde, Paris'te dün yaşanan şiddet olaylarının ardından bazı polis sendikalarının olağanüstü hal çağrısı gündeme getirildi.

Paris'teki olayların "siyasi krize" dönüştüğü değerlendirmesi yapılan haberde, yüzlerce kişinin gözaltına alındığı, 110 kişinin ise yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Hollanda

De Volkskrant gazetesi, "Paris’teki protesto olaylı geçti: 270 gözaltı, 110 yaralı ve Zafer Takı da hasar gördü” başlığıyla olayları okuyucularına duyurdu. Gazete, Fransa İçişleri Bakanının olayları çıkaranların hem aşırı sağcı hem de aşırı solcuların olduğunu ifade ettiğini belirtti.

NRC gazetesi de “Paris’in merkezindeki olaylarda yaklaşık 100 yaralı” başlığıyla sarı yeleklilerin hükümetin siyasetine karşı protestosunun kontrolden çıktığını yazdı. Metro istasyonları ve mağazaların kapatıldığı, arabaların ve binaların yandığı belirtilirken, 14'ü polis 92 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Kamu yayın kuruluşu NOS'un haberinde, yeni protestoları engellemek için Fransa'nın geçici OHAL ilan etmeyi düşündüğü, Macron’un Başbakan ve İçişleri Bakanı ile bugün bir araya gelerek tüm olası seçenekler üzerinde görüşeceği belirtildi.

Avusturya

Ülkenin önde gelen gazetelerinden Kurier, haberini “Sarı yelekliler Paris’i yaktı” başlığıyla okuyucularına duyurdu. Haberde İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa’nın büyük kentlerinde bu denli kaos, yağma ve çatışmaların yaşandığı olayların meydana gelmediğine işaret edildi.

Paris’in merkezinde çok sayıda aracın yandığı, sokakların çatışma alanını döndüğü belirtilen haberde, polisin göstericiler karşısında etkisiz kaldığı ifade edildi.

Olaylarda polisin yaklaşık 200 kişiyi gözaltına aldığı ancak eylemlerin artarak sürdüğüne dikkati çekildi.

Österreich gazetesi de haberini “Macron’a karşı ayaklanma: Paris yanıyor” manşetiyle okuyucularına duyurdu.

Fransa’nın dünyaca meşhur turizm merkezlerinin savaş alanına döndüğü kaydedilen haberde, göstericilerin “Sarı yelekliler Macron’u yenecek” yazılı pankartlar açtığı belirtildi.

100 üzerinde gösterici ve 11 polisin yaralandığı gösterilerde, 75 binin üzerinde kişinin sokakları doldurduğu, gösteriler nedeniyle çok sayıda turistin Paris merkezinden dış bölgelerdeki güvenli yerlere sığındığı ifade edildi.

Macaristan

Ülkenin prestijli gazetelerinden Nepszava, Fransa'daki olaylarla ilgili ''Yanmış arabalar, yakılmış binalar'' başlığını kullandı. Haberde, Fransa'da hükümeti protesto eden eylemcilerin Paris'i savaş alanına çevirdiği belirtildi.

Eylemlerde onlarca arabanın devrildiği ve yakıldığı, binaların ateşe verildiği, iş yerlerinin yağmalandığı, otobüs duraklarına zarar verildiği kaydedilen haberde, Fransa polisinin olağanüstü hal talep ettiği vurgulandı.

17'si polis 110 kişinin yaralandığına, 287 kişinin gözaltına alındığına işaret edilen haberde, İçişleri Bakanı Christophe Castaner'in "Tüm ihtimalleri değerlendiriyoruz" şeklindeki açıklamalarına yer verildi.

Magyar İdök gazetesi de ''Fransa polisi olağanüstü hal ilan edilmesini talep etti'' başlığını kullandı.

Paris'teki gösterilerde 4 bin 600 polisin görev yapmasına rağmen şehrin savaş alanına döndüğü belirtilen haberde, polisin olağanüstü hal talep ettiği kaydedildi.

Başkentin yanı sıra Bordeaux, Strazburg, Toulouse, Nantes, Dijon'da polis ve göstericiler arasında çatışma çıktığı, Fransızların yüzde 85'inin gösterileri desteklediği aktarıldı.

İspanya

El Pais gazetesinin "Sarı yeleklilerin protestosunda Paris kaosa döndü" başlıklı haberinde, "Fransız hükümeti sarı yeleklilere temasa geçip, diyalogla sorunu çözme niyetinde olsa da bu zor görünüyor. Bu, lidersiz, programsız, yönetimsiz bir hareket. Tüm sistem karşıtları burada birleşiyor. Başta Macron olmak üzere "herkes gitsin" mesajı veriliyor. Sarı yelekli olmak için bu yeleği giymek yeter." ifadelerine yer verildi.

El Mundo da "Sarı yelekliler Paris'te kaos yaratıyor" başlığıyla duyurduğu haberde, "Sarı yelekliler, art arda üçüncü cumartesi düzenledikleri gösterilerinde şiddeti artırdı. Paris'in merkezi tam bir şiddet girdabı oldu." değerlendirmesi yapıldı.

La Vanguardia, "Paris ateşte" manşetini attığı haberde, Paris'teki şiddeti 1968 yılındaki olaylara benzetti.

İtalya

Corriere della Sera, "Sarı yeleklilerde şiddet zamanı: Paris yanıyor" başlığını kullanarak Macron'u, "Teknokrat Fransızların geleneksel limitini aşmayı başaramadı. Macron bir kez daha arkadaşsız ve arabulucusuz." diye eleştirdi. Haberde, "Fransa'da sosyal çatışma daha da kötüleşebilir." değerlendirmesi yapıldı.

La Repubblica da "Macron karşıtı gerilla savaşı. Sarı yelekliler Paris'i yakıyor" başlığını atarak "Macron karşıtı kızgınlık Paris'i yakıyor. Sarı yelekliler sadece ayaklanma istiyor." diye yazdı.

Yunanistan

Kathimerini gazetesi, sarı yeleklilerin gösterilerini "Paris’in kalbinde gerilla savaşı görüntüleri: Onlarca yaralı, yüzlerce gözaltı" başlığıyla verdi. Kentin kozmopolit semtlerinin savaş alanına döndüğü belirtilen haberde, hayat pahalılığı nedeniyle başlayan olaylara ilişkin ayrıntıların yanı sıra Macron’un şiddete hiçbir şekilde tolerans göstermeyeceklerini belirttiği açıklamasına yer verildi.

Proto Thema gazetesi, "Sarı yelekliler gösterilerinin yeni bilançosu: 133 yaralı, yaklaşık 400 gözaltı” başlığını kullanarak Paris’teki olayların “siyasi bir krize” dönüştüğü yorumunda bulundu. Macron’un açıklamalarına yer verilerek hükümetin tepkisinin "sert" olduğu ifade edilen haberde, belli bir yapı veya lidere sahip olmayan sarı yelekliler hareketinin hükümetten sağlam bir adım beklediği vurgulandı.