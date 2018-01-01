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Fransa'da şiddetli fırtına: 65 bin hane elektriksiz kaldı

Fransa'da fırtına ve kötü hava koşulları nedeniyle 40 bölgede turuncu alarma geçildi. Enerji nakil hatlarının etkilenmesi sonucu 65 bin haneye elektrik verilemiyor.

01 Ocak 2018 Pazartesi 23:36
Fransa'da şiddetli fırtına: 65 bin hane elektriksiz kaldı
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PARİS (AA) - Fransa'da etkili fırtına ve kötü hava koşulları nedeniyle ülkedeki 40 bölgede turuncu alarma geçildiği, 65 bin haneye elektrik verilemediği bildirildi.

Fransa Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ülkenin batısındaki Brötanya bölgesinde fırtına dolayısıyla 40 bölgede olağanüstü durumun bir alt kademesi olan turuncu alarm ilan edildiği belirtildi.

Sabah rüzgarın hızının saatte 250 kilometreye ulaştığı ifade edilen açıklamada, enerji nakil hatlarının olumsuz hava koşullarından etkilendiği ve 65 bin haneye elektrik verilemediği kaydedildi.

France Info televizyon kanalının haberinde, şiddetli rüzgar nedeniyle bazı bölgelerde evlerin çatılarının uçtuğu, yaklaşık 60 kişinin evlerinden tahliye edildiği belirtildi.

Muhabir: Yusuf Özcan

Anahtar Kelimeler:
DünyaFırtınaFransaYağış
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