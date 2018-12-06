Fransa'da öğrencilerin eylemleri sürüyor

PARİS (AA) - Fransa'da öğrenciler, pazartesiden bu yana ülkenin birçok kentinde Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve hükümetin eğitim politikalarını protesto ediyor.

Yerel basında çıkan haberlere göre, başkent Paris yakınlarındaki Mantes-la-Jolie'deki Saint-Exupery lisesi önünde düzenlenen eylemde, polisle bazı göstericiler arasında gerginlik yaşandı. Eylemciler 2 aracı ateşe verirken, çıkan olaylarda 146 kişi gözaltına alındı.

Öte yandan, Paris Üniversitesi'nin Tolbiac ve Censier kampüslerinde ve ülke çapında yaklaşık 200 lise veya ortaokulda blokaj eylemi yapıldı.

Montpellier'de yapılan eylemde çıkan olaylarda bir öğrenci, Toulouse'da ise bir polis yaralandı.

Eylemler nedeniyle, Marsilya'daki 20 lise başta olmak üzere olayların yaşandığı üniversite, lise ve ortaokullarda eğitime tamamen veya kısmen ara verildiği ifade edildi.

Öğrenci sendikaları ise eylemlerin daha geniş katılımla süreceği mesajını verdi.

Dün düzenlenen gösteriler sırasında çıkan olaylarda 32 öğrenci gözaltına alınmıştı.



Muhabir: Yusuf Özcan



