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'Fransa'da iltica sistemi tıkanmış durumda'
Fransa Başbakanı Philippe, ülkeye geçen yıl, bir önceki yıla göre yapılan iltica taleplerinin yüzde 22 artış göstermesi nedeniyle iltica sisteminin tıkanmış durumda olduğunu belirtti.
Genel 07.10.2019, 22:20
PARİS (AA) - Fransa Başbakanı Edouard Philippe, Ulusal Mecliste ülkenin göç politikasına ilişkin düzenlenen oturumda yaptığı açıklamada, Fransa'ya geçen yıl yapılan iltica taleplerinde ciddi artış yaşandığını söyledi.
Fransa'ya yapılan iltica taleplerinin, diğer Avrupa ülkeleriyle eşit oranda olması gerektiğini vurgulayan Philippe, ekonomik göç konusunda da kota uygulamaya karşı olmadığını kaydetti.
Aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisinin lideri Marine Le Pen, göçün ülkede bir mesele haline geldiğini ve hükümetin öncelikli olarak kendi halkını koruması gerektiğini savunarak, bu konuda bir referandum düzenlenmesi çağrısında bulundu.
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