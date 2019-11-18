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Fransa'da cami duvarına İslam karşıtı yazılar yazıldı

Fransa'nın güneyindeki Gap kasabasında cami duvarına İslam karşıtı yazılar yazıldığı belirtildi.

Genel 18.11.2019, 18:31
Fransa'da cami duvarına İslam karşıtı yazılar yazıldı
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PARİS (AA) - Fransız basınında çıkan haberlerde, Gap'taki cami duvarına İslam karşıtı yazılar yazıldığı ve cami görevlisine ölüm tehdidi içeren mektup gönderildiği ifade edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Fransa İslam Konseyine bağlı İslamofobiye karşı Ulusal Gözlemevinden yapılan açıklamada olay kınandı.

Açıklamada, ülkede camilere yönelik saldırıların artmasına tepki gösterildi.

Bu saldırıların Müslümanlara karşı duyulan kin ve hoşgörüsüzlüğün bir ifadesi olduğu vurgulanan açıklamada, Fransız siyasetçilere bu olayı kınamaları çağrısında bulunuldu.



#dünya
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