Fransa'da akaryakıt zammı protestoları sürüyor

PARİS (AA) - Fransa'da, akaryakıt zamları ülke genelinde protesto edilirken, başkent Paris'teki ünlü Champs-Elysees Caddesi çevresine gelen ve şiddet olayları başlatan "Sarı yeleklilere" polis göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etti.

İki haftadır hükümetin akaryakıta ek vergi koymasını protesto eden ve "Sarı yelekliler" adı altında örgütlenen eylemciler, bugün başta başkent Paris'te olmak üzere birçok kentte gösteri düzenliyor.

Eylemciler, sabahın erken saatlerinde yoğun güvenlik önlemlerin alındığı Paris'in ünlü Champs-Elysees Caddesi'nin etrafında toplandı. Polis, Champs-Elysees Caddesi'ne girmelerine izin vermediği eylemcileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullandı.

Eylemciler, çevredeki birçok yeri ateşi verirken, polislere taş ve şişe fırlattı.

Fransız basınında yer alan haberlere göre, Paris'teki gösteride 60 kişi gözaltına alındı, 3'ü polis 10 kişi yaralandı.

İçişleri Bakanı Christophe Castaner, Champs-Elysees çevresinde bin 500 eylemcinin bulunduğunu açıkladı.

Champs-Elysees Caddesi'ndeki birçok restoran, kafe ve mağaza kepenk indirirken, protesto nedeniyle çevredeki çok sayıda cadde trafiğe kapatıldı ve metro seferleri durduruldu.

Paris'teki gösteride güvenliği sağlamak için yaklaşık 4 bin polis görev yapıyor.

Fransızların yüzde 84'ü destekliyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bir süredir, göreve geldiği günden bu yana yürüttüğü reformların ülkedeki zenginleri daha da zengin ettiği, orta ve alt gelirli insanların ise yaşamlarını zorlaştırdığı yönünde eleştiriliyor.

Fransa'da yapılan ankete göre, Fransızların yüzde 84'ü "Sarı yeleklileri" destekliyor.

Protestocuların çoğu orta gelir grubundaki kişilerden oluşuyor.

Bir süre daha devam etmesi beklenen gösterilerde, şu ana kadar Paris'in ünlü caddelerindeki birçok iş yeri hasar gördü, ülke genelinde çok sayıda akaryakıt deposunun giriş ve çıkışları tutuldu, cadde ve yollarda blokaj eylemi düzenlendi.

Eylemler nedeniyle 24 Kasım'da Eyfel Kulesi ziyarete kapatılırken, polisin eylemcilere sert müdahalesi dikkati çekti.

Ülke genelinde yüz binlerce kişinin katıldığı protestolarda çıkan olaylarda 2 kişi hayatını kaybetti, 141'i güvenlik görevlisi 780 kişi yaralandı, 794 kişi gözaltına alındı ve 9 kişi hapis cezasına çarptırıldı.

Fransa'da son bir yılda motorin fiyatları yüzde 20'den fazla artış gösterdi.